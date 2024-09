La Ménagère cresce. Cercansi addetti

IN OCCASIONE dell’imminente apertura di La Ménagère a Roma, l’azienda fiorentina ha deciso di avviare un piano di assunzioni che prevede opportunità lavorative per personale di sala, cucina, bar, commessi/e e fioristi/e. Per fare application è possibile compilare il form sul sito lamenagere.it nella sezione ’Lavora con noi’. Nei prossimi giorni verrà organizzato anche un Career day nel quale i candidati potranno incontrare l’azienda e avere più informazioni.

Dal 1896, anno della sua fondazione a Firenze, La Ménagère ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua eleganza e il suo fascino di insegna storica, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cibo, del design e della cultura. Oggi, l’azienda non solo celebra una tradizione centenaria, ma si proietta verso il futuro con una strategia di espansione ambiziosa e fortemente dedita al tema della sostenibilità e della responsabilità sociale. L’iconica realtà fiorentina, nota per la sua raffinata proposta gastronomica e l’elegante concept restaurant, punta all’apertura di altre tre location oltre a quella storica in via de’ Ginori con un nuovo sfidante target di fatturato pari a 20 milioni di euro. Un importante percorso di sviluppo che porterà il concept brand a rafforzare il proprio posizionamento sul territorio italiano in luoghi strategici, con già uno sguardo anche ai mercati internazionali. Il core business de La Ménagère è rappresentato ad oggi per l’86% dalla ristorazione; l’offerta è stata inoltre consolidata e diversificata grazie all’implementazione del Concept Store, del Flower Shop e dell’e-commerce a marchio La Ménagère. Il Brand ha inoltre intrapreso un percorso di buone pratiche aziendali per gestire in modo più efficace il controllo della qualità di servizi e prodotti nell’ottica di dare al cliente sempre di più un servizio attento e dei prodotti di alta qualità. Nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e sociale, il Gruppo ha implementato con successo un modello di gestione che ha ricevuto la certificazione ISO 9001 e sta lavorando per ottenere la certificazione di società B Corp.

La Ménagère sta attivamente perseguendo un progetto di espansione strategica: così, dopo il restyling del locale di Firenze nel 2021, il brand punta ora ad aprire nuove sedi in località chiave in Italia e oltre, con primo touchpoint nella Città Eterna ed inaugurazione nell’autunno 2024.

V. B.