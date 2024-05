I ricavi di Conio quadruplicano. Cresce lo staff

CONIO, LA FINTECH PARTECIPATA da Poste Italiane e Banca Generali, nata nel 2015 e che ha lanciato il primo wallet Bitcoin per smartphone in Italia, assume, forte dei dati di chiusura del primo trimestre 2024 in utile e traccia la strada della crescita futura. Tra gli indici di performance del primo trimestre 2024, chiuso per la prima volta in utile: crescita dei ricavi del 382% e aumento dell’Ebitda del 136% rispetto al primo trimestre del 2023. Conio mira a chiudere il 2024 in positivo, continuando a investire in tecnologia, sviluppo del prodotto e personale: l’azienda prevede di incrementare il proprio staff del 25% in comparti chiave come Tech, Finance, Compliance, Marketing e Business Development. "La crescita dell’ultimo anno – ha detto Christian Miccoli (nella foto a sinistra), Founder e ceo di Conio – è un chiaro indicatore della fiducia e del valore che Conio offre nel mercato degli asset digitali, grazie ad una strategia da sempre incentrata sugli investimenti nella nostra tecnologia di custodia, che può contare su 5 brevetti Usa e due europei".

"Abbiamo inaugurato una fase cruciale di consolidamento e espansione – ha detto Orlando Merone (nella foto a destra), direttore generale di Conio – e il lavoro meticoloso e strategico intrapreso dal nostro team sul prodotto sta ora iniziando a manifestare i primi risultati tangibili, che ci rendono orgogliosi e ci spronano a continuare verso il nostro obiettivo principale: assicurare che Conio persegua una traiettoria di crescita sostenibile, costruendo un futuro solido basato sulla valorizzazione della nostra tecnologia di custodia".

L’aumento dei ricavi è dovuto per il 43% all’implementazione di nuovi prodotti e servizi all’interno di Conio. L’introduzione a partire da giugno 2023 di nuovi asset digitali - oggi 21 in totale - e la successiva introduzione delle funzionalità di conversione degli asset e di ricarica della liquidità hanno infatti contribuito ad un aumento sensibile dei volumi della piattaforma. La fase positiva per il prezzo di Bitcoin, salito su nuovi massimi storici, ha offerto un contributo significativo (31%) all’aumento dei ricavi nel primo trimestre. Questo dato ha una duplice valenza strategica: da un lato, il rally di Bitcoin non è il fattore predominante dell’aumento dei ricavi, a testimonianza della bontà della strategia commerciale di Conio.

Dall’altro, la società è arrivata preparata a un appuntamento così fondamentale, potendo in questa apertura di 2024 beneficiare dell’intenso lavoro di preparazione a questo periodo storico. Un altro contributo importante è arrivato dal focus sull’ottimizzazione dei margini. La collaborazione con importanti liquidity provider, tra cui Coinbase, e alcuni altri interventi a favore della redditività hanno dato i propri frutti, hanno infatti contribuito ai risultati del trimestre per il 26%.