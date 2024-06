Estate all’opera. Humangest cerca 1.700 addetti

LA HUMANGEST HA AVVIATO, per la prossima estate 2024, un programma di assunzioni di oltre 1.700 addetti con inserimento previsto entro giugno. Humangest, agenzia per il lavoro di SGB Humangest Holding, Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll, sta cercando più di 1.700 profili su tutto il territorio nazionale, con inserimento previsto entro l’estate 2024. Le posizioni attualmente aperte si concentrano in particolare nella GDO, nel canale HO.RE.CA, nella logistica e call center. I profili professionali maggiormente richiesti sono: addetti al facchinaggio e in questo caso sono previste in Piemonte assunzioni di 250 lavoratori; addetti al customer service con l’assunzione di 250 profili fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia. Si cercano addetti al confezionamento alimentare con assunzioni di 200 profili in Piemonte e 160 in Lombardia, addetti alla GDO (settore supermercati) con l’assunzione di 150 profili nel Lazio. Carrellisti retrattilisti con l’assunzione di 150 profili fra Lazio e Puglia, scaffalisti GDO con l’assunzione di 100 profili di cui 20 fra Sardegna, Piemonte e Lombardia. Addetti alla logistica con l’assunzione di 100 profili in Lombardia, operatori call center con l’assunzione di 90 profili fra Abruzzo e Puglia. Addetti alla logistica (settore editoria) con l’assunzione di 70 profili in Lombardia, addetti alla sicurezza non armata con l’assunzione di 50 profili in Lombardia. Camerieri ai piani con l’assunzione di 50 profili in Friuli-Venezia Giulia, operatori fast food con l’assunzione di 50 profili in Veneto. Addetti alla GDO, settore ’Fai da te’ con l’assunzione di 40 profili su tutto il territorio nazionale.

"La somministrazione e il lavoro di recruiting sono da sempre il core business del nostro Gruppo e l’estate è un momento chiave per il mercato del lavoro, non solo per le mansioni stagionali, ma perché molte realtà si basano su una previsione di aumento di flussi di lavoro per rafforzarsi e dotarsi di nuove figure, con competenze sempre più aggiornato – ha detto Gianluca Zelli (nella foto a sinistra), amministratore delegato del Gruppo SGB Humangest – e in particolare, registriamo un grande fermento in tutti i settori legati all’hospitality, dall’hotellerie alla ristorazione, che si estende lungo tutta la supply chain, con la logistica che, con l’avvicinarsi dei mesi estivi cresce in maniera significativa. Anche questa estate, i nostri recruiter su tutto il territorio nazionale sono al servizio di aziende e candidati per garantire il miglior match possibile, supportato anche da un costante impegno del Gruppo dal punto di vista della formazione, per aggiornare e accrescere hard e soft skills, aiutando chi è in cerca di lavoro a trovare un impiego".