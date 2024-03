Club del Sole cerca 700 giovani per i villaggi

IL CLUB DEL SOLE, leader italiano delle vacanze outdoor, ha avviato le selezioni per la stagione estiva 2024. Il gruppo forlivese cerca nuove risorse per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green; sono 700 le figure che saranno inserite nell’organico di tutti i villaggi firmati Club del Sole presenti nelle più rinomate località turistiche lungo la penisola italiana. Il Club del Sole ha chiuso il bilancio dell’estate 2023 con un incremento a doppia cifra: fatturato a 100 milioni di euro (+ 16% rispetto al 2022), oltre 3 milioni di presenze (+14 % rispetto al 2022) e più di 1.500 dipendenti, di cui una parte rilevante di quote rosa, pari al 47% del totale forza-lavoro.

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita. Il Gruppo offre da 3 a 7 mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione.

Primo importante appuntamento da segnare in agenda, il Recruiting Day di martedì 12 marzo, organizzato in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà al Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia). Il Club del Sole organizza anche a Napoli il recruiting day in occasione del TFP Summit, la job fair turistica più qualificata d’Italia, che si terrà presso l’Hotel Ramada. L’iscrizione verrà effettuata esclusivamente online, collegandosi al link: https://napoli.tfpsummit.it/iscriviti-gratis/.

Club del Sole da sempre investe in nuove risorse con l’obiettivo di migliorare la qualità dei suoi servizi e della propria proposta ricettiva. Grande attenzione è destinata inoltre alla formazione del personale, da sempre un key point della strategia aziendale. L’obiettivo è infatti quello di creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l’istituzione della Club del Sole Academy come Ente Formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna. Nel 2023, il Gruppo ha erogato oltre 8.000 ore di formazione attraverso l’Ente Formativo interno, assunto più di 1.200 persone e firmato 172 contratti a tempo indeterminato.

Vittorio Bellagamba