Club del Sole assume settecento lavoratori

CLUB DEL SOLE ha avviato una selezione di nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Nel corso di 50 anni di storia, Club del Sole ha rivoluzionato il modo di fare vacanza all’aria aperta ed oggi si presenta come leader italiano delle vacanze open air con un’sistema di offerta evoluto, ’Full Life Holidays’, che vede, per la prima volta, comfort e natura insieme. Le 23 strutture del gruppo, situate in sette regioni italiane e a pochi passi dal mare o dal lago, non sono più solo né un campeggio né un villaggio ma promettono di regalare un’esperienza di vacanza completa dove la natura è un elemento che moltiplica e aumenta il comfort.

L’azienda, infatti, è alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure professionali che saranno inserite nei suoi villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche a giovani in cerca di opportunità lavorative. Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Italia, offrendo loro un’importante occasione di crescita. Il Gruppo offre una serie di posizioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio. Le figure ricercate includono: direttori, vice direttori, addetti alla reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli.

Club del Sole da sempre investe in nuove risorse con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e della proposta ricettiva. L’azienda dedica particolare attenzione alla formazione del personale, da sempre un key point della propria strategia. L’obiettivo è infatti quello di creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l’istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.

