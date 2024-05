Centoventi consulenti per gestire i debiti

BRAVO, FINTECH che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati, ricerca 120 nuovi talenti da inserire nel proprio organico per sostenere la propria crescita e consolidare la propria posizione sul mercato italiano. Le posizioni aperte includono neolaureati e profili più esperti con competenze ed esperienza in ambito finanziario e nell’assistenza ai clienti, che entreranno in Bravo con l’obiettivo di dare un supporto a tutte le persone che affrontano una situazione di sovraindebitamento, aiutandole a liquidare i propri debiti e a riacquisire il controllo delle proprie finanze. "In Bravo assumiamo e formiamo numerosi neolaureati che desiderano acquisire una prima esperienza nel settore - commenta Daniel Martinez, Co-Country Manager di Bravo -.

A differenza di un mercato del lavoro che tende ad assumere meno neolaureati, noi investiamo nella loro formazione e nello sviluppo delle loro competenze. Crediamo che il loro entusiasmo e la loro voglia di fare siano un valore aggiunto per la nostra azienda. In Bravo, ognuno ha la possibilità di avere un impatto positivo nella società e di sentirsi parte di un team coeso e motivato, in grado di offrire stimoli e opportunità di crescita". L’espansione è parte integrante di una strategia volta a offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato ai propri clienti. L’inflazione e il caro vita degli ultimi anni hanno aumentato le difficoltà finanziarie degli italiani: nel 2023 il debito medio a persona è stato pari a circa 25.500 euro, in crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente. Per potenziare il suo servizio Bravo investe per allargare la sua squadra di professionisti con l’obiettivo di raggiungere un organico di circa 200 dipendenti entro fine anno.

"Il 77% delle persone che abbiamo supportato si è indebitato a causa di prestiti personali e nell’ultimo anno sono aumentati sia l’entità del debito medio sia la propensione a indebitarsi, a dimostrazione che c’è un bisogno crescente di un sostegno contro il sovraindebitamento", afferma Daniel Martinez, Co-Country Manager di Bravo. L’azienda si distingue in quanto prima società di fintech in Italia a utilizzare l’innovazione digitale per gestire e liquidare i debiti privati. La sua missione è offrire una seconda opportunità a chiunque si sia trovato ad affrontare problemi finanziari.

