Caccia a cuochi e camerieri Ma non si trovano

IN QUESTO periodo le ricerche di cuochi e camerieri restano inevase, a fronte di una crescita costante della richiesta di personale. Lo confermano i dati raccolti da Lavoropiù, una delle maggiori agenzie per il lavoro italiane, che ha vagliato oltre 1.800 ricerche di personale a livello nazionale nell’ultimo anno. "Il 26,3% delle ricerche di cuochi e camerieri resta inevaso – spiega Samanta Rossi (nella foto in alto), National matching manager di Lavoropiù – A fronte di una crescita costante della richiesta di personale nel settore alberghiero e della ristorazione". Quali sono, secondo lei, le ragioni? "Le ragioni principali della carenza di questo tipo di professionalità sono la proposta economica, che in molte aziende del comparto non è adeguata al costo della vita e alla flessibilità oraria richiesta, e la riduzione del bacino di lavoratori post-pandemia. Una situazione che per la prima volta sta spingendo le aziende del settore a rivolgersi in modo massiccio alle agenzie per il lavoro. Ma nonostante un database di quasi 30mila profili, e una divisione appositamente dedicata, Horecapiù, anche noi fatichiamo a stare dietro alle richieste". Quali e quante sono le figure professionali richieste? "Sono 130 i posti vacanti per cuochi e camerieri a oggi. In...