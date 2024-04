Caccia a 700 addetti al centro logistico Adidas

SONO 700 le persone cercate da Kuehne+Nagel, azienda leader a livello globale nel settore della logistica e trasporti per l’Adidas Campus South di Mantova, il nuovo centro logistico da 130.000 metri quadrati (nella foto a destra) che da quest’anno diventerà il punto di riferimento per negozi, rivenditori ed e-commerce adidas in 19 Paesi fra sud ed est Europa. L’alto livello di automazione dell’Adidas Campus South consente di rompere schemi e luoghi comuni sul mondo della logistica, alleggerendo i carichi di lavoro e rendendo le mansioni alla portata di tutti: donne e uomini, giovani e adulti, con o senza esperienza, provenienti da tutta Italia. Infine, la forte flessibilità necessaria all’Adidas Campus South rappresenta un’ottima opportunità di impiego anche per chi ha particolari esigenze da conciliare (ad esempio lavoratori stagionali o part-time).

Le persone selezionate lavoreranno all’interno del centro che, oltre ad adottare le ultime tecnologie in ambito automazione, è in linea con la visione di Kuehne+Nagel in termini di attenzione alla sostenibilità. Il polo di Mantova, infatti, utilizzerà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, illuminazione a LED, processi per il monitoraggio della CO2, servizi di mobilità ecologici per raggiungere il Campus e soluzioni di packaging sostenibile, con l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse e azzerare le emissioni di anidride carbonica, garantendo elevate prestazioni operative.

Inoltre, tutte le persone operanti nel Campus potranno accedere ad un piano di welfare e wellbeing che include giorni extra per congedo di paternità, giornate da dedicare ad attività di volontariato, corsi di lingua, convenzioni per viaggi, consulenza gratuita per la dichiarazione dei redditi, assicurazione medica, sconti su più di mille prodotti e servizi, convenzioni con palestre e piscine, piani di allenamento online, supporto psicologico e molto altro ancora. I nuovi assunti entreranno a far parte di un ambiente tecnologico e sostenibile, fondato sui principi di diversità, inclusione ed equità, dove il focus è sul benessere e sullo sviluppo del potenziale di ognuno in un contesto completamente automatizzato e dotato di tecnologie all’avanguardia per agevolare ogni fase dei processi. Informazioni e candidature al sito https://www.manpower.it/it/trova-lavoro/aziende/kuehne-nagel

"La nostra sfida – commenta Ruggero Poli (nella foto a sinistra), National Manager Kuehne+Nagel Italia – è realizzare un hub logistico strategico per il business del nostro cliente, altamente automatizzato, capace di gestire fino a 375.000 pacchi al giorno. L’Adidas Campus South nasce da un progetto costruito per rispondere a ogni esigenza del nostro cliente in termini di performance, sostenibilità e attenzione alle persone".

Giada Sancini