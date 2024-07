BTS Group rafforza il team dei consulenti

LA SOCIETÀ di consulenza strategica BTS Group ha avviato un importante piano di assunzioni in Italia e all’estero. La ricerca di personale riguarda figure strategiche nella divisione Assessment & Development. Massimo Posarelli, responsabile della Practice Assessment and Development per Sud Europa e America Latina in proposito ha detto: "BTS Italy continua a investire sulla propria crescita e sul rafforzamento del team dei consulenti, abbiamo infatti inserito recentemente due persone in ambito Assessment & Development, ora siamo alla ricerca di figure di elevata seniority e con una consolidata esperienza nello sviluppo di iniziative complesse di cultural transformation, strategy alignment e di sviluppo della leadership". BTS Group è un leader globale nel mondo della consulenza aziendale, con sede a Stoccolma, in Svezia. Con oltre 1.100 professionisti e 36 uffici distribuiti su sei continenti, BTS Group vanta una solida esperienza di oltre 35 anni. Il focus principale del Gruppo è lo sviluppo delle persone, con particolare attenzione al Change Management, Leadership Development, Talent Management e Learning & Development. Con un portafoglio clienti che comprende oltre 1.200 aziende in tutto il mondo - tra cui più di 40 delle 100 maggiori imprese mondiali - come Microsoft, SAP, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Unilever, Citigroup, Salesforce e Astrazeneca, BTS Group si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze aziendali più complesse. Quotato al Nasdaq di Stoccolma, il gruppo ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 200 milioni di dollari. La sua presenza globale, che garantisce un supporto capillare e una comprensione approfondita delle dinamiche locali. Questa capacità permette di offrire soluzioni personalizzate per clienti di diverse dimensioni e settori. L’ampiezza dell’offerta e la gamma di soluzioni proposte sono ulteriormente potenziate dalla loro scalabilità, resa possibile da una robusta digitalizzazione.

Costituita nel 2016, la sede italiana, situata a Milano, rappresenta uno dei principali uffici del Gruppo. Guidata da Francesco Fanelli, BTS Italy è composta da un team di 40 professionisti altamente qualificati. Il team collabora con aziende nazionali e internazionali, focalizzandosi su settori chiave come quello finanziario, automotive, luxury, food e farmaceutico.

Vittorio Bellagamba