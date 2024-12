Bhblasted lancia una campagna di assunzioni per espandere il team entro il 2025

UNA NUOVA CAMPAGNA di assunzioni accompagna lo sviluppo del gruppo Bhblasted (bhblasted.com/it/), Società Benefit con sede a Caserta che opera nel mondo digitale. Nato nel 2016, ad oggi conta circa 63 dipendenti, con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, puntando a raggiungere le 150 risorse entro la fine del 2025.

La società ha un carattere giovane, innovativo, ma ampiamente affermato in attività che spaziano dalla produzione just in time di abbigliamento streetwear innovativo e sostenibile, al performance marketing omnicanale, passando per la ricerca e sviluppo di nuove idee di business, sia in ambito B2C che B2B.

Semplicità, digitalizzazione e innovazione sono alla base del modello di business di Bhblasted e della sinergia vincente di tecnologie all’avanguardia, come tecniche di machine learning, software e sistemi di automazione altamente avanzati. Dal 2022, inoltre, il gruppo è diventato Società Benefit, rendendo così prioritario il benessere dei propri dipendenti e impegnandosi a ridurre gli impatti negativi su società e ambiente.

Bhblasted promuove l’uso di strumenti all’avanguardia per garantire la crescita delle sue società figlie, la cui gamma di servizi spazia dalla produzione di streetwear innovativa ed ecosostenibile al performance marketing omnicanale, fino ad arrivare alla produzione di abbigliamento on demand, ricerca e sviluppo di business a 360°, sia B2C e B2B.

Le posizioni aperte, che si arricchiranno nel corso dei prossimi mesi, sono consultabili nella sezione "Lavora con noi" del sito web di Bhblasted e riguardano assunzioni sia all’interno del gruppo che dei brand in portfolio, come Blowhammer e Tissquad. In particolare, il gruppo è alla ricerca di: Software Engineering, Head of Finance, Head of Marketing, Head of Sales, Head of Customer Experience, Social Media Strategist, Executive Assistant, Talent Acquisition Specialist, Talent Acquisition Operations Associate, Senior Talent Acquisition Specialist, Senior Project Manager, Senior Talent Enablement Specialist, Talent Sourcer Specialist. Per quanto riguarda Blowhammer si ricerca invece un Marketing Strategist, mentre per Tissquad: Manufacturing & Production Lead, Logistic Operations Lead, Print Design Lead, Managing Partner.