L’AZIENDA DEL GRUPPO Esselunga denominata Bar Atlantic cerca collaboratori a Milano e in provincia: tutte le offerte di lavoro disponibili si possono consultare all’interno della sezione ’Posizioni Aperte’ del sito www.esselungajob.it. I ristoranti Bar Atlantic fanno parte del Gruppo Esselunga e rappresentano una realtà consolidata e in forte espansione nel panorama della ristorazione veloce, tra le prime in Italia nel settore. Nata nel 2003, la catena Bar Atlantic conta oggi 123 negozi nelle 7 regioni dove è presente l’insegna. All’interno dei Bar Atlantic lavorano oltre 1.200 professionisti: persone preparate e appassionate di food e ristorazione a cui piace lavorare a contatto i clienti. Solo a Milano e provincia Bar Atlantic è presente con 36 bar che impegnano 400 persone. Le risorse di Bar Atlantic vengono formate con più di 112.700 ore di corsi erogati ogni anno grazie a programmi di formazione dedicati per accrescere e sviluppare conoscenze e abilità.

Le professionalità attualmente cercate sono l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista. L’allievo responsabile, grazie al programma formativo dedicato, intraprende un percorso di crescita per ricoprire ruoli di responsabilità nell’organizzazione del Bar con l’obiettivo di gestire le attività, coordinare i collaboratori e analizzare i dati di vendita. Il barista impara a conoscere l’assortimento e i servizi offerti e, grazie alla formazione sul campo in affiancamento a colleghi esperti, apprende le tecniche di preparazione di prime colazioni, pranzi e aperitivi, le operazioni di cassa e la tenuta di banco, cucina e spazi espositivi. Si occupa inoltre di assistenza e servizio alla clientela e della corretta esposizione delle vetrine del Bar. Si offre il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Turismo; concrete possibilità di consolidamento in azienda; orari full time, organizzati su turni, e part time; servizio mensa; formazione continua e mirata allo sviluppo delle competenze personali e professionali; percorsi di crescita interni strutturati; un contesto lavorativo inclusivo, collaborativo e stimolante.

Fondata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, Esselunga occupa oltre 28.000 dipendenti e ha un fatturato di 9,3 miliardi di euro. Con 5,5 milioni di clienti fidelizzati è da sempre un esempio di qualità e innovazione, con un impegno quotidiano per la sostenibilità.

V. B.