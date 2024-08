Arriva l’app che rivoluziona offerta e domanda di lavoro

VENTI SECONDI per scegliersi. Si chiama 20Seconds ed è un’app innovativa che trasforma la ricerca di lavoro e l’assunzione di personale in un’esperienza dinamica e coinvolgente sia per le persone sia per le aziende. L’ha sviluppata un team tutto meridionale – formato da Bruno Sculli (a destra nella foto), Andrea La Gioia e Antonino Balì – e parte dall’idea di superare la formula del tradizionale invio del curriculum, candidandosi online attraverso un breve video dimostrativo delle proprie abilità e competenze. Una vera e propria vetrina, in cui i contenuti possono essere visionati dalle aziende ma anche commentati e condivisi dagli altri utenti registrati sulla piattaforma. Disponibile per tutti i dispositivi Huawei, Android e Apple, 20Seconds è il primo ‘work talent show’ al mondo che, oltre a mettere in connessione persone e aziende, pone i lavoratori in una competizione creativa per far emergere i migliori talenti e raggiungere in minor tempo i propri obiettivi. Saranno poi gli stessi utenti, aziende e lavoratori, a essere i giudici di questo show che, tramite le interazioni – ovvero like, commenti e condivisioni – giudicheranno le migliori performance. Alla fine vince chi riesce a trovare il miglior talento per la propria azienda o chi trova l’occupazione che sognava.

Con 20Seconds, ogni utente ha 20 secondi a disposizione per impressionare e mostrare le proprie abilità attraverso video che catturano l’essenza della loro professionalità così come le aziende mostreranno la loro vision e la loro realtà. La home page dell’app mostra i migliori video scelti dall’algoritmo proprietario – fra chi cerca e chi offre una posizione lavorativa – in base alle preferenze degli utenti, facilitando la connessione diretta fra talenti e aziende.

L’app offre un’interfaccia di qualità e un’esperienza di navigazione fluida, rendendo l’interazione un piacere, inoltre lavoratori e aziende possono comunicare direttamente all’interno dell’app con un sistema di messaggistica integrato e creare un profilo dettagliato che mette in risalto competenze, personalità e talento. La killer feature di 20Seconds è la sezione Progetti, dove gli utenti possono pubblicare video premium di massimo 3 minuti. Qui imprenditori e innovatori possono presentare idee di progetto, team e piani di sviluppo a potenziali investitori, il che facilita la ricerca dei finanziamenti necessari per avviare e far crescere la propria attività. Inoltre hanno accesso a un vasto network di professionisti di diversi settori, che può rivelarsi prezioso per lo sviluppo dei loro progetti.

"In un curriculum – spiega Sculli – una persona non fa altro che descrivere quello che sa fare, mentre invece in 20Seconds deve mostrare ciò che sa fare. La differenza è tutta qui: si passa dalle parole del curriculum ai fatti dei nostri video. Ma 20Seconds non è solo una vetrina per chi cerca lavoro: è anche un terreno fertile per le aziende alla ricerca di quella scintilla di genialità che può accendere l’innovazione all’interno delle loro squadre".