Ita, slitta la firma con Lufthansa Trattative prorogate al 12 maggio

di Sandro Neri

Il messaggio che arriva dai tedeschi è di "ottimismo". Ma sull’accordo con Lufthansa, che proprio ieri doveva approdare a un passaggio decisivo, ancora nulla di nuovo. Se non un inaspettato slittamento dell’acquisizione di Ita Airways da parte della compagnia aerea tedesca. Ieri, scaduto il periodo di esclusiva, era attesa la firma del contratto. Che però non è arrivata.

Le trattative con il governo italiano, assicura un portavoce di Lufthansa, proseguono. Mancherebbero però, stando a quanto lascia filtrare il gruppo tedesco, tutti i dettagli. Tanto che non è ancora fissata una data per la firma finale. Di certo Lufthansa ha chiesto al Mef una proroga fino al 12 maggio del termine della trattativa. E fonti vicine al dossier parlano di "clima positivo".

La compagnia tedesca, che ha presentato un’offerta a gennaio, punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40 per cento di Ita. Tra i 250 e i 300 milioni di euro l’esborso previsto. Lufthansa ha inoltre l’opzione di acquistare successivamente le quote rimanenti in mano al Mef, al momento azionista unico, e salire così al 100 per cento della newco.

La scorsa settimana, il presidente di Ita Antonino Turicchi aveva detto che "il percorso è avviato" e "l’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione".

Alla domanda se con Lufthansa si sarebbe chiuso entro il 24 aprile, il presidente aveva risposto con una battuta: "È una festa", in riferimento al ponte in corso.

Già Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, aveva precisato che nelle trattative il "focus è sul prezzo". Da tempo Lufthansa dichiara di avere un forte interesse per il mercato italiano e ha spesso ammesso di considerarsi "il partner giusto" per Ita Airways. Il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva già detto quest’estate che "l’Italia è il nostro mercato più importante dopo quello di casa e gli Usa". Quando a fine agosto è sembrato che la decisione di Roma fosse per l’ingresso del fondo Certares, Lufthansa aveva ribadito di voler comunque investire di più in Italia, anche tramite Air Dolomiti. A dicembre, allo scadere dell’esclusiva per Certares, il ritorno di Lufthansa nella trattativa.