False recensioni sui siti online, l’intelligenza artificiale ora le smaschera

Roma, 22 novembre 2023 – I colossi dell’e-commerce si muovono per cercare di tutelare la web reputation e l’intelligenza artificiale diventa uno strumento per smascherare le false recensioni. Nel suo report sulla trasparenza delle recensioni 2023 Tripadvisor sono stati analizzati i contributi della community di un intero anno – il 2022, composto da oltre 73 milioni di recensioni e opinioni in totale.

Intelligenza artificiale (archivio)

Analisi delle recensioni rimosse da Tripadvisor

In riferimento alle recensioni rimosse il 43,28% di recensioni rifiutate dal sistema di analisi (prima della pubblicazione) senza necessità dell’intervento umano, il 26,18% sono state rimosse dopo la pubblicazione dai moderatori e investigatori dedicati alle truffe, il 21.22% sono state rimosse prima della pubblicazione in seguito alla valutazione umana mentre il 5,78% delle recensioni sono state rimosse dagli utenti stessi dopo la pubblicazione.

Un mondo complesso

Il mondo delle recensioni online diventa sempre più complesso. Due i binari sui quali correre: la libertà di espressione del pensiero e la reputazione dell’attività recensita. Difficile spesso coniugare entrambe le cose, soprattutto quando, come ormai è noto, la scelta su cosa acquistare e dove molto spesso viene preceduta da una ricerca online su opinioni e valutazioni di altri utenti e acquirenti. A questo si aggiunge il fenomeno delle reputazioni false usate per screditare altre attività e abbassarne il ranking.

Il caso Amazon

Altro colosso che si dimostra attento al rispettare la fiducia degli utenti e tutelare la web reputation è Amazon. Per capire la misura del livello di reputazione globale di cui occuparsi basti pensare che nel 2022 più di 21.000 Pmi hanno scelto di utilizzare il loro negozio per vendere online. Più della metà di queste ha esportato i propri prodotti, registrando oltre 950 milioni di euro di vendite all'estero, il 20% in più rispetto all'anno precedente. Entro il 2025, l'obiettivo è aiutare i partner di vendita a raggiungere 1,2 miliardi di euro di vendite all'estero. Nel 2022, i ricavi totali delle attività di Amazon in Italia sono stati di oltre 9,4 miliardi di euro (+8% rispetto ai 8,7 miliardi di euro del 2021).

Amazon e l'Ai: 200 milioni di recensioni bloccate nel 2022

Come procede Amazon per verificare l’autenticità delle recensioni? Prima della pubblicazione online, l’Intelligenza Artificiale analizza la recensione verificando la presenza di indicatori noti che ne rivelino la falsità. La maggior parte supera tale verifica di autenticità e viene immediatamente pubblicata. Tuttavia, se si sospetta un potenziale illecito, si aprono diverse possibilità. Se la recensione è certamente falsa, Amazon procede al blocco o rimozione e, se necessario, intraprende ulteriori azioni come, ad esempio, revocare il privilegio di un cliente di recensire, bloccare gli account dei malintenzionati o persino avviare un’azione legale contro le parti coinvolte. Se una recensione è ‘solo’ sospetta, ma è necessario raccogliere altre prove, intervengono investigatori esperti formati per individuare i comportamenti illeciti, continueranno il processo di verifica cercando altri dati prima di intraprendere ulteriori azioni. Nel 2022 Amazon ha verificato e bloccato, grazie ad attività proattive, oltre 200 milioni di recensioni sospette sui suoi siti a livello mondiale.