La nave Fasan che sfida i droni Houthi nel Mar Rosso. Un sistema jammer per ingannare i radar nemici

Roma, 30 aprile 2024 – La nave Virginio Fasan che ha abbattuto ieri un drone Houthi nelle acque del Mar Rosso è una fregata missilistica italiana, prima unità Bergamini ad essere specializzata nella lotta antisommergibile. E’ la seconda delle fregate Fremm (Fregate europee multi missione) e la prima in configurazione Asw (Anti submarine warfare). L’unità, costruita nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, è stata varata il 31 marzo 2012 e successivamente trasportata allo stabilimento del Muggiano per per il completamento dell’allestimento e per le prove di collaudo. La nave è stata consegnata alla Marina Militare il 19 dicembre 2013. Entrata in azione nel Mar Rosso dal Canale di Suez lo scorso 24 dicembre, la Fasan ha colpito ieri il drone in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb, nell'ambito dell'operazione Aspides per la salvaguardia del commercio internazionale dagli attacchi ai mercantili dei ribelli yemeniti.

Caratteristiche

Come si legge sul sito della Marina Militare, le unità di questa classe sono state le prime navi scorta al mondo ad avere attrezzature per l’imbarco e il ricovero di elicotteri anti-sommergibile. La nave Fasan, che può navigare fino a 27 nodi, ha a bordo un considerevole armamento: 4 missili Teseo Mk2/A ASuW e per obiettivi terrestri; 4 missili Milas ASW e ASuW; 16 celle VLS Sylver per missili MBDA Aster 15 e 30 (antiaerei e antimissile); predisposizione per ulteriori 16 celle VLS Sylver; 2 cannoni 76/62 Super Rapido (capacità di sparare munizioni DAVIDE); 2 mitragliere OTO Melara KBA 25/80; 2 lanciatori SLAT per inganni anti-siluro; 2 lanciarazzi SCLAR-H per inganni ECM e bombardamento costiero; e 2 sistemi tri-tubo per lancio siluri MU-90.

L’imbarcazione militare è equipaggiata, come tutte le Fremm, con il sistema jammer Nettuno 4100, che consente di emettere segnali radio che interferiscono con il funzionamento dei radar nemici, saturando il ricevitore o fornendo false informazioni. I bersagli dei sistemi jammer possono essere radar di scoperta, con l’obiettivo di non far rilevare agli operatori la presenza di unità in fase di attacco, oppure le testate dei missili a ricerca radar, con lo scopo di deviarle dal vero obiettivo. Il Nettuno 4100, in particolare, utilizza antenne attive a larga banda a puntamento elettronico e moduli ricetrasmittenti a stato solido. Il sistema è in grado di modulare automaticamente le contromisure a seconda del tipo di attacco che viene rivolto.

Storia

In passato un’altra unità con lo stesso nome, sempre di tipologia fregata anti-sommergibile, ha già prestato servizio nella Marina Militare. Il primo Virginio Fasan fu realizzato nei cantieri Navalmeccanica di Castellamare di Stabia nel 1960 e apparteneva alla classe Luigi Rizzo. Le unità di questa classe sono state le prime navi scorta al mondo ad avere attrezzature per l’imbarco e il ricovero di elicotteri anti-sommergibile. Tale peculiarità valse anche delle modifiche di prolungamento del ponte di volo durante la vita della fregata. Oltre al nome, le due Virginio Fasan condividono il numero di persone di equipaggio presenti a bordo, ovvero 167. Il crest è comune a tutte le unità della classe Fremm: rappresenta un’immagine a tre quarti del profilo nave per mettere in risalto i sensori, le nuove artiglierie e le caratteristiche stealth (che la rendono ‘invisibile’ ai radar), già presenti sui pattugliatori classe comandanti.

La nave prende il nome del marinaio Virginio Fasan, medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria conferita il 9 settembre 1943.