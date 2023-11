Black Friday, i rischi informatici e come proteggersi

Milano, 20 novembre 2023 – Per gli amanti dello shopping, il periodo legato al Black Friday rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno: l’occasione imperdibile per assicurarsi l’offerta migliore nei negozi ma anche – e soprattutto – sul web, dove i consumatori colgono l’attimo per acquistare, a prezzi più vantaggiosi, quello che è stato inserito nel ‘carrello virtuale’ ma non si è ancora riusciti ad acquistare. A esserne consapevoli però, sono anche i criminali informatici, che colgono una 'ghiotta occasione' per moltiplicare i vari tentativi di truffa, sfruttando così l’onda degli sconti. Lo conferma infatti anche il report Holiday Edition Threats di Visa, tra i leader globali nei pagamenti digitali, che evidenzia come, con il Black Friday, si preannunci infatti un intensificarsi delle attività cybercriminali sia sulle transazioni con carta in modalità fisica o tramite e-commerce.

Quali sono i rischi?

Le minacce emerse dall’Holiday Edition Threats Report mettono nero su bianco alcuni dei tranelli a cui prestare più attenzione. Dal web skimming - con l'aumento degli acquisti online, infatti, per i truffatori c'è una maggiore opportunità di sottrarre dati degli account dagli store e-commerce dell’esercente e di monetizzarli – fino al phishing e social engineering, in quanto il progresso dell'intelligenza artificiale nell’ultimo anno offre ai truffatori la possibilità di realizzare campagne di phishing altamente personalizzate, rendendo più difficile per i consumatori individuare i messaggi fraudolenti.

Visa ha inoltre identificato nuovi schemi per aggirare il codice di accesso unico e ottenere l'accesso ai conti dei titolari di carta inviando alle vittime modelli otp che sembrano associati all'acquisto desiderato. Ma non è finita qui. Con l'aumento del traffico pedonale presso esercenti e sportelli bancomat, i truffatori prenderanno prevedibilmente di mira i terminali Atm e Pos con attacchi di skimming. E i truffatori potrebbero inoltre tentare di rubare fisicamente carte di pagamento e/o telefoni ai consumatori ignari nei negozi affollati, nei centri commerciali o nei parcheggi.

“Il Black Friday rappresenta un’occasione per i truffatori, i quali approfittano dell'aumento delle attività e della maggiore distrazione dei consumatori alla ricerca dell’offerta più conveniente”, ha dichiarato Andrea Zamboni, Digital Solutions Director, Southern Europe di Visa. "In Visa ci preoccupiamo di garantire sicurezza e affidabilità, con l’impegno di un monitoraggio delle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i periodi più intensi dell'anno. Il team di esperti di Visa lavorerà anche quest'anno 24 ore su 24 per identificare e prevenire le frodi sulla rete, in modo che i consumatori possano effettuare i loro acquisti con tranquillità".

I consigli da seguire

Così, a fronte di numerosi rischi, Visa consiglia ai consumatori che si stanno preparando allo shopping le migliori procedure per un acquisto sicuro. In primis, non manca quello di “acquistare da negozi affidabili”, in quanto è importante rivolgersi a negozi fidati e conosciuti. Anche per questo Visa sottolinea di “fare delle ricerche per verificarne la reputazione e l'autenticità” se si pensa di acquistare in un negozio che non si conosce.

Non bisogna poi dimenticarsi di proteggere le informazioni personali: nel caso di acquisti online, bisognerà dunque assicurarsi che il sito web utilizzi una tecnologia sicura. Anche per questo ci sono dettagli che non dovranno passare inosservati: al checkout, l'indirizzo del sito web deve iniziare con https://. La "s" sta per “secure” e significa che i dati sono criptati e inviati tramite una connessione sicura.

Inoltre, per una maggiore sicurezza, è consigliabile evitare il Wi-Fi pubblico per fare acquisti: le reti Wi-Fi pubbliche sono spesso non protette, il che rende più facile per gli hacker rubare le informazioni. Visa consiglia quindi “di utilizzare sempre una connessione Internet sicura e privata quando si fanno acquisti”.

L’elenco non termina qui. Bisognerà infatti prestare attenzione “alle offerte troppo belle per essere vere”. Perché? Semplice. I truffatori spesso attirano le vittime con offerte incredibili, relative a prezzi particolarmente vantaggiosi su articoli difficili da acquistare.

Inoltre, è bene utilizzare metodi di pagamento sicuri: le carte di pagamento offrono spesso una migliore protezione contro le frodi rispetto ad altri metodi. Così come sarà fondamentale non cliccare mai sui link presenti nelle e-mail o nei messaggi non richiesti.

È bene inoltre aggiornare dispositivi e software, siccome gli aggiornamenti regolari spesso includono patch di sicurezza che proteggono da nuove minacce. Infine, è consigliabile impostare password specifiche e sicure e utilizzare la tecnologia di autenticazione a due fattori: ogni account online dovrebbe avere una password specifica e dovrebbe essere abilitato all'autenticazione a due fattori (2FA) in modo da rendere più difficile l'accesso ai truffatori.

Inoltre, conviene controllare regolarmente gli estratti conto per individuare eventuali transazioni non autorizzate, oltre che attivare gli avvisi di transazione. Se si nota un’attività sospetta, è necessario segnalarla immediatamente. Infine, ma non per importanza, per prevenire rischi, si ricorda di non fornire mai informazioni personali se non sono necessarie. È bene diffidare dalle richieste di questo tipo, anche se il messaggio sembra provenire da un amico o da un famigliare.