Gruppo Monrif, abbonamenti digitali ai Comuni

Accelera la transizione digitale, aumentano le opportunità. Il Gruppo Monrif, grazie a un accordo con Anci (l’associazione nazionale dei Comuni) offre ai municipi associati la possibilità di acquistare abbonamenti digitali a Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno a condizioni vantaggiose e riservate, per ricevere un’informazione completa e puntuale. I quotidiani del gruppo storicamente abbinano alla copertura nazionale e internazionale, un’informazione locale molto ricca e capillare. "In un momento di grandi cambiamenti – spiega Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – una fonte di informazione e di approfondimento autorevole diventa uno strumento indispensabile per confrontarsi con la realtà. Il nostro gruppo editoriale, con tre quotidiani radicati sul territorio, i siti internet, i canali social, i podcast e le sue firme assolve ogni giorno al compito di informare con correttezza e precisione. Siamo lieti di collaborare con Anci e portare all’attenzione dei Comuni la nostra proposta editoriale e una serie di vantaggi a loro riservati".

L’offerta, con abbonamento annuale alla versione digitale, è sfogliabile su pc, smartphone e tablet, con la possibilità di consultare tutte le edizioni locali, oltre a quella nazionale, disponibile in anteprima già dalla notte. Prevede accesso illimitato a tutti i contenuti dei siti del Gruppo, compresi quelli a pagamento, senza pubblicità. Per aderire i Comuni possono accedere alla pagina dedicata www.quotidiano.netpromo-anci. "Un passo importante per le esigenze degli amministratori che affrontano piccole e grandi sfide quotidiane", dice la segretaria generale dell’Anci, Veronica Nicotra. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, coordinatore Città metropolitane Anci, è "soddisfatto della nuova e inedita collaborazione". "Il mondo dell’informazione – spiega – è un fattore di democrazia e crescita culturale e sociale soprattutto a partire dai territori. Le città sono protagoniste del rilancio dell’Italia e il patto con un gruppo così prestigioso le aiuterà a svolgere un ruolo sempre più centrale".

I.U.