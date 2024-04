Tanti ospiti eccellenti animeranno il dibattito

ECONOMISTI, professori universitari ma anche grandi firme del giornalismo, volti dello spettacolo e campioni sportivi. Tra gli ospiti del Salone del Risparmio 2024, invitati da Assogestioni o dalle case d’investimento che hanno allestito un loro stand alla manifestazione, ci sono personaggi di vario genere e non soltanto esponenti della comunità finanziaria. Ci sarà per esempio Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze della Grecia e professore di Teoria Economica all’Università di Atene, l’ex premier ed ex rettore della Bocconi, Mario Monti, gli economisti Tito Boeri, Veronica De Romanis e Marco Fortis, lo storico Alessandro Barbero e un esperto dei geopolitica come Paolo Magri, vice presidente esecutivo dell’Ispi.

Non mancheranno i protagonisti dello sport, in particolare un campione di calcio come Paolo Maldini, l’ex capitano della nazionale di basket Luigi Datome, l’allenatore della nazionale italiana di volley Ferdinando De Giorgi, e persino un rappresentante del mondo del padel come Gustavo Spector, ex commissario tecnico della squadra italiana di questo sport sempre più popolare. In rappresentanza del settore musicale, è prevista la presenza di Claudio Cecchetto, produttore musicale e conduttore (Festivalbar, Festival di Sanremo) ne corso della sua carriera ha fondato e portato al successo Radio Deejay che ha scoperto e lanciato icone musicali come Jovanotti e Max Pezzali, Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus. Numerosi anche i giornalisti, tra cui la conduttrice tv Mia Ceran, un altro volto noto dell’informazione Rai come Monica Maggioni, e l’anchorman televisivo e radiofonico Carlo Massarini. Il mondo dell’imprenditoria e delle start-up sarà rappresentato da Luca Colombo, country director in Italia del colosso statunitense Meta, Silvia Damiani, vice presidente del gruppo Damiani e presidente del produttore di oggetti in vetro Venini.

A loro si aggiungono, tra gli altri, Alessandro De Bartolo, country general manager di Lenovo, Benedetto Di Salvo, ceo di Italtel, Andrea Illy, presidente di Illycaffè, Lorenzo Rigatti, co-founder di BlockInvest e Filippo Rizzante, chief technology officer di Reply.

A. T.