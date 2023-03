E-commerce: fino a 1,8 miliardi di euro di resi durante le festività

Resi e-commerce

Milano, 02 Gennaio 2023 – Da una una rilevazione condotta da DS Smith, leader globale nel settore degli imballaggi sostenibili, ha mostrato come, a causa delle forti accelerazioni a cui sono sottoposti i pacchi provenienti da operatori del commercio elettronico, potrebbero generare resi dovuti al danneggiamento degli articoli per un ammontare di 1,8 miliardi di euro. Per aiutare a comprendere le condizioni che i pacchi devono sopportare per raggiungere i consumatori in perfette condizioni, DS Smith sta sperimentando gli "accelerometri", che tracciano la velocità di un pacco durante il suo viaggio e forniscono dati che possono spiegare i danni subiti. L'analisi La ricerca di DS Smith ha dimostrato che un tipico pacco online è sottoposto a forze G che raggiungono anche i 50G, un valore pari a 50 volte quello della forza di gravità. Si tratta di un livello quasi quattro volte superiore a quello che causerebbe la perdita di coscienza di un astronauta esperto (11G) e di un’accelerazione 10 volte superiore a quella che si prova sulle montagne russe (5G). I dettagli dell'esperimento arrivano mentre il 53% degli acquirenti online dichiara di aver ricevuto articoli pesantemente danneggiati e il 72% ammette di essersi lamentato per aver ricevuto merce...