Giuseppe Rossi nuovo Ad di 120% Lino

Milano – Novità per il brand 120% Lino, marchio di riferimento nel segmento del “natural luxury”, che appartien alla holding Fine Sun: la società che controlla marchi di lusso italiani ha recentemente chiamato Giuseppe Rossi, 55enne manager di estrazione internazionale con forte esperienza retail, a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.

Il manager ha oltre 30 anni di carriera maturata in lunghe esperienze nel fashion e nel lusso passando con ruoli manageriali in realtà come Max Mara e Moschino per poi ricoprire ruoli apicali in qualità di AD in Calvin Klein Europe, Ballantyne e, da ultimo, in Pineider 1774.

Ora entra in Palladium Moda con un mandato chiaro, quello di accelerare la crescita del brand ampliando sia i mercati di riferimento che la gamma di prodotto.

Ha dichiarato Mauro Grange, AD di Fine Sun, holding a cui il brand fa capo: “Sono molto soddisfatto di poter contare sull’esperienza di Giuseppe Rossi) – dice Mauro Grange, AD di Fine Sun, holding a cui il brand fa capo – con lui ho subito trovato una grande sintonia di vedute, per guidare la crescita del nostro brand 120% Lino. Con 120% Lino attraverso la consociata americana ad oggi abbiamo aperto e gestiamo 12 flagship store negli USA e questo genera un fatturato aggregato di circa 20 milioni di euro. Con l’ingresso di Giuseppe sono certo che i nostri piani di sviluppo beneficeranno di una significativa accelerazione”. Conclude Grange.

“Sono felice di essere tornato ad occuparmi di moda. E sono onorato di essere stato scelto per guidare questa azienda in un percorso di crescita ambizioso ma estremamente concreto – dice Giuseppe Rossi –. Le linee strategiche di sviluppo che sto impostando prevedono in una prima fase di concentrare i nostri sforzi su Asia e Medio Oriente, mercati che, per motivi climatici, sono senz’altro più aperti ai prodotti estivi in Lino. Un secondo driver di crescita è inoltre rappresentato dal deciso orientamento retail che intendiamo imprimere al brand, come già sperimentato negli Stati Uniti, anche in Europa, Medio Oriente e Asia”.

Ora 120% Lino inaugurerà in questa primavera un negozio monomarca a Saint Tropez, che si aggiunge al monomarca aperto nel 2023 a Santa Margherita Ligure. Inoltre altre aperture, sia dirette che in partnership, sono pianificate nei prossimi 18/24 mesi. Parlando di strategia retail il nuovo AD comprende, inoltre, anche l’attenzione sempre maggiore all’apertura di shop in shop monomarca all’interno dei Department stores.

Ad oggi, 120% Lino è già presente con shop in shop all’interno di Rinascente, di El Corte Ingles in Spagna e di Saks negli Stati Uniti.

Altra area di sviluppo retail dal grande potenziale per i prossimi anni è nel canale resort-hotel di lusso. Oggi il brand vanta monomarca al St. Regis e al Ritz Carlton di Miami e allo You&Me Maldives di The Cocoon Collection.

Oltre alle collezioni uomo, donna e bambino il brand che ha la sede produttiva a Sant’Agata Bolognese (Bologna) il brand svilupperà strategie di lifestyle dedicate a nuovi segmenti di mercat “LifeStyle è la parola d’ordine in Palladium Moda – dice l’ad Giuseppe Rossi – e, per questo, fra i miei obiettivi c’è anche quello di rafforzare la riconoscibilità del brand come portatore di uno stile di vita resort e urban. Per raggiungere questo posizionamento agiremo attraverso un maggiore impulso nel marketing, con particolare attenzione al digital marketing, ampliando la nostra offerta non solo nell’estivo, dove stiamo valutando l’inserimento di una collezione beachwear, ma anche per la stagione invernale dove vogliamo entrare con una proposta di maglieria, anche in blending col lino, funzionale ad allungare la nostra stagionalità. L’offerta si amplierà inoltre anche grazie ad una proposta organica di accessori Uomo e Donna”.

Fine Sun srl, holding controllata dal fondo Made in Italy, è titolare delle quote di maggioranza di Rosantica, brand specializzato nella produzione di borse gioiello e accessori preziosi, 120% Lino, azienda italiana leader nella produzione di capi in lino e fibre naturali, Dondup, brand premium nel segmento del jeanswear uomo e donna e Ghoud, brand di sneakers uomo e donna di alta

gamma. La Holding Fine Sun si propone la creazione di un polo del lusso made in Italy.