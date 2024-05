Safilo rinnova Beckham per sempre. C’è l’accordo di licenza perpetua

Roma, 3 maggio 2024 – Per sempre: il gruppo Safilo ha firmato un accordo di licenza perpetua per produrre e distribuire la linea di occhiali Eyewear by David Beckham. L’accordo con l’ex calciatore sostituisce il precedente contratto, che sarebbe scaduto a fine 2030. Una partneship di prestigio a livello mondiale, un nome sicuro su cui puntare per molti e molti anni. Non come accaduto con Chiara Ferragni: dopo la vicenda del Pandoro Balocco, nel dicembre 2023 l’azienda, che ha in portafoglio molti brand in licenza legati al mondo della moda, ha interrotto la sua collaborazione con l’imprenditrice finita al centro dello scandalo.

Dopo Safilo, anche altri brand come le Cartiere Pigna hanno bloccato i contratti con Ferragni, che non è nemmeno stata confermata nel cda di Tod’s. E gli stop continuano: Pantene, di cui Ferragni era una degli ambassador dal 2016, ha lanciato una campagna per un nuovo prodotto con la modella isreaeliana quarantenne Havi Mond – che ha una forte somiglianza con l’influencer – come testimonial.

Tornando a Beckham, il nuovo accordo di licenza perpetua è stato firmato da Safilo con Authentic brands group (Authentic), la società di brand management che gestisce tra gli altri anche il marchio e le collezioni di David Beckham: l’azienda di occhialeria italiana continuerà a gestire l’intera catena del valore, dalla fase di design, un processo creativo guidato dall’ex calciatore, alla produzione e distribuzione globale. Dopo l’annuncio nel 2019, la prima collezione di questa linea risale al 2020: "Non vedo l’ora di poter continuare a creare e innovare con il fantastico team di Safilo anche nei prossimi anni – ha dichiarato Beckham –. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo costruito dalla nascita della prima collezione, frutto di un importante lavoro di collaborazione con un team brillante e creativo. Mi entusiasma immaginare dove porteremo questo business in futuro".

"Abbiamo iniziato il 2024 con novità importanti per il nostro portafoglio in licenza, con il rinnovo anticipato di alcune delle nostre partnership più rilevanti" sottolinea Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo. "Questo accordo segna ora un’altra pietra miliare della nostra strategia. La trasformazione della partnership con David Beckham in una licenza perpetua aggiunge un altro pilastro al nostro portafoglio, assicurandoci uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni. Dall’inizio della nostra proficua collaborazione, nel 2019, ai nostri clienti abbiamo sempre proposto collezioni di alta qualità, che hanno permesso all’Eyewear by David Beckham di crescere e diventare un marchio leader nel segmento premium maschile a livello globale. Continueremo a lavorare insieme per massimizzare la notorietà del brand e la sua diffusione a livello mondiale".