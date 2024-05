Auto, mercato in ripresa ad aprile: +7,5 rispetto al 2023

Dopo la battuta d’arresto di marzo, tornano a crescere le vendite sul mercato auto italiano. Il mese scorso sono state immatricolate dalla Motorizzazione italiana 135.353 autovetture, con una variazione di +7,52% rispetto ad aprile 2023, quando ne erano state immatricolate 125.884 (a marzo 2024 erano state immatricolate 162.083 autovetture, con una variazione di -3,71% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi quattro mesi dell’anno sono state immatricolate 586.665 vetture, in rialzo del 6,1% rispetto alle 552.941 del periodo gennaio-aprile del 2023.

Stellantis ha immatricolato nel mese di aprile in Italia - secondo un’elaborazione su dati di Dataforce - 42.570 auto, lo 0,5% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato in calo dal 34% al 31,4%. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 192.99, in crescita del 3,2% sull’analogo periodo dell’anno scorso. La quota di mercato è pari al 32,8% a fronte del 33,8%.