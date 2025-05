Due editori, un solo racconto. Nasce Grand Tour 2025

di Alberto LeviUn’innovativa alleanza editoriale prende forma il 14 giugno: Gruppo Monrif e Caltagirone Editore uniscono le forze per dare vita a ’Grand Tour 2025’, un progetto inedito nella storia dell’editoria quotidiana italiana.

Nel dettaglio, si tratta di uno speciale nazionale da 96 pagine, distribuito in contemporanea come allegato gratuito a tutti gli otto quotidiani dei due gruppi editoriali, in edicola e on line, per un totale di 320.000 copie diffuse. Un racconto corale che attraversa il Paese da nord a sud, portando in edicola un’Italia autentica e affascinante, narrata da chi la vive ogni giorno: i giornalisti delle testate coinvolte.

Ma ’Grand Tour 2025’ è molto più di uno speciale cartaceo: è una guida emozionale e culturale all’Italia più vera. Dalle città d’arte fino ai borghi nascosti, dall’artigianato alle storie di impresa, dai sapori tipici agli eventi, il progetto si sviluppa in percorsi tematici che parlano di turismo slow e sostenibile, cultura e tradizioni, enogastronomia, moda, design e lifestyle, industria, artigianato e Made in Italy, mobilità e infrastrutture, innovazione e sostenibilità, storie imprenditoriali e legame con il territorio.

Con una grafica premium, stampa su carta migliorata, fotografie d’autore e contenuti curati nel dettaglio, ’Grand Tour 2025’ si presenta come un prodotto da leggere, vivere e collezionare. Ogni pagina è una tappa, ogni storia una destinazione. Attraverso questa iniziativa congiunta, Monrif e Caltagirone Editore ribadiscono il valore della carta stampata come strumento di autorevolezza, prossimità e connessione con il lettore. ’Grand Tour 2025’ diventa così anche una piattaforma per valorizzare imprese, territori, enti e istituzioni che investono sull’identità italiana, sulla narrazione dei territori e sulla forza culturale della stampa.

"’Grand Tour 2025’ – spiega Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – è un grande racconto collettivo che mette al centro le persone, i territori e le storie che fanno dell’Italia un Paese unico. In un momento in cui è urgente riscoprire le nostre radici, la forza della carta stampata si dimostra ancora una volta lo strumento più autentico per restituire profondità e senso al nostro sguardo sul presente e sul futuro".

"Con ’Grand Tour 2025’ raccontiamo un’Italia autentica, fatta di bellezza, cultura e identità – sottolinea Guido Boffo, direttore il Messaggero –. Siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa che rafforza il valore della stampa e il legame con i lettori. È un viaggio condiviso che testimonia il ruolo centrale dell’informazione nella vita del Paese". Si tratta infatti di un progetto editoriale inedito nella storia della stampa italiana, che diventa anche un modello virtuoso di collaborazione commerciale: le concessionarie dei due gruppi editoriali – Piemme e SpeeD – hanno infatti lavorato in sinergia alla raccolta pubblicitaria.

"Questo progetto rappresenta una visione nuova e coraggiosa per l’editoria italiana: unire competenze, territori e voci diverse in un’unica narrazione di valore. Con ’Grand Tour 2025’ – spiega Sara Riffeser Monti, Presidente SpeeD – dimostriamo come la sinergia tra grandi gruppi editoriali possa diventare leva culturale e strategica per il Paese".

"Scommettere sull’editoria significa investire nella cultura, nella coesione e nella crescita del Paese – sottolinea Walter Bonanno, amministratore Delegato Piemme S.p.A –. Questo progetto comune dimostra come la stampa possa ancora parlare al cuore degli italiani, unendo le migliori energie del nostro panorama giornalistico. Abbiamo costruito una collaborazione commerciale che offre ai brand un accesso capillare a un pubblico attento, consapevole e autenticamente italiano. La sinergia tra i due Editori è la dimostrazione che anche sul mercato si può fare sistema".