Defhouse, cos'è e come funziona la casa-accademia degli influencer

I protagonisti della Defhouse

Immaginate una casa, non come quella del Grande Fratello - anche se a qualche scettico il paragone potrebbe venire -, ma più simile a un palcoscenico sotto gli occhi di tutti, tra telecamere e angoli perfetti per selfie da Instagram e via dicendo. Una casa più simile a un hub, a un’incubatrice di talenti digitali, a un’accademia di studi per star dei social. E chi più ne ha più ne metta. Bene, questa casa esiste eccome: si chiama Defhouse. Collab house, social house, content house che dir si voglia. I nomi e le definizioni continuano a essere molteplici, ma il senso rimane pressoché lo stesso: permettere ai giovani talenti emergenti, che hanno già un più che discreto seguito sulle proprie piattaforme, di perfezionare la loro attività, di mettersi alla prova, di farsi vedere ancora di più. Defhouse, chi sono i content creator protagonisti Di queste case in realtà ne esistono più di una, ma la Defhouse (1,6 milioni di follower su TikTok e 322mila su Instagram) è sicuramente il primo e più riuscito esempio nell’era-social. I protagonisti sono otto e nella ‘casa delle meraviglie’ vivono e lavorano. Partecipano a trasferte che sembrano quasi delle gite di classe, come l’ultima sci ai...