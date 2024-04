Banca del Giappone lascia politica monetaria invariata

La Banca centrale del Giappone (BoJ) lascia la politica monetaria invariata e rivede al rialzo le stime sull'inflazione, in anticipazione di una progressiva crescita dei salari. Il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, come da attese ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento allo zero percento dopo l'aumento deciso in marzo per la prima volta in 17 anni. L'indice dei prezzi al consumo nel periodo che termina al marzo 2025 si assesterà al 2,8%, dalle precedenti stime del 2,4%.