Davos (Svizzera), 21 gennaio 2020 - Si è aperto il Wef (World Economic Forum) di Davos, che al centro degli incontri ha temi come il cambiamento climatico, il rallentamento economico globale e delle ultime crisi politiche mondiali, a partire da Libia e Iran.

Occhi puntati su Donald Trump - arrivato questa mattina da Zurigo mentre a Washington partiva il procedimento per l'impeachment - e la giovane attivista Greta Thunberg.

Greta Thunberg: questo è solo l'inizio

"Questo è solo l'inizio", promette la giovane attivista. E ammette: "Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione - ha detto Greta Thunberg durante un panel sul cambiamento climatico al Forum - Ma la scienza, e i giovani, in generale non sono al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c'è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione". Circondata da altri giovani attivisti, la paladina del clima ha scandito: "Le persone muoiono a causa del cambiamento climatico e anche una sola frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante. Ma non credo di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo". E poi la sfida: "Ma io continuerò a ripeterlo finché voi non lo scriverete", ha avvertito Greta.

"Se non trattiamo questa come una vera crisi, non potremo mai risolverla", sottolinea poi, dicendosi poi soddisfatta perché "la gente è ora più consapevole", grazie alla spinta data dai giovani in questa direzione. Ma al tempo stesso nulla è stato compiuto perché le emissioni nocive continuano ad aumentare.

"Il mondo deve arrivare all'obiettivo di zero emissioni il prima possibile - è la sollecitazione - I Paesi ricchi devono aiutare i Paesi poveri a mettersi in linea. Non credo che le persone siano interessate a sapere come gestisco gli haters. Invece voglio ricordare ancora una volta: secondo un rapporto dell'Ipcc del 2018, se si vuole una possibilità del 67% di limitare l'aumento medio della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi centigradi, al primo gennaio 2018 c'era ancora un margine di circa 420 gigatonnellate di emissioni di diossido di carbonio. Naturalmente il numero si è abbassato oggi, perché emettiamo circa 42 gigatonnellate l'anno. Agli attuali ritmi di emissioni, ci rimangono meno di otto anni" prima di mancare l'obiettivo. Questi numeri non sono né opinioni né politica, ma quanto di meglio offra la scienza".