Cu 2023 Inps disponibile dal 16 marzo. Ecco come richiedere il Certificato unico

Pensioni, gli aumenti a marzo 2023 per fasce di reddito. Perché gli assegni sono più alti

Per approfondire:

E' arrivato marzo e con questo mese si avvicinano anche alcune scadenze fiscali. Fra queste c'è quella legata alla Certificazione unica (Cu) 2023. Ma di cosa si tratta? Chi la deve fare? Come si ottiene? A cosa serve? Da quando è disponibile? Entro quando va fatta? Cerchiamo di mettere un po' di ordine.

La Certificazione unica 2023

La Certificazione Unica è un documento fiscale che attesta i redditi derivati dal lavoro dipendente ed è necessario alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Sostituisce il vecchio Certificato Unico Dipendente (CUD). Viene rilasciata dal datore di lavoro oppure, per quanto riguarda i pensionati, dall’ente previdenziale Inps.

Il modello di Certificazione Unica è il documento con il quale, ad esempio, l’Inps certifica ai soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento. In presenza di due o più prestazioni erogate dall’Inps viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopraindicati corrisposti nell’anno precedente.

La Certificazione Unica è necessaria per chi deve presentare la dichiarazione dei redditi che siano essi lavoratori dipendenti o pensionati.

Per i lavoratori dipendenti la Cu viene rilasciata dal datore di lavoro mentre per i pensionati o per le categorie (autonomi, disoccupati...) viene rilasciata dall'Inps.

A partire dal 16 marzo 2023 l'Inps renderà disponibile la Certificazione unica (Cu) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Lo ha comunicato l'Istituto di previdenza sociale.

Accedendo con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) al portale inps.it "Servizio certificazione unica 2023 (Cittadino)", sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della Cu/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i pensionati sarà possibile anche dal servizio on-line "Cedolino pensione". Dalla stessa data, il 16 marzo, la Certificazione unica sarà disponibile anche sull'app Inps mobile. In alternativa, potrà essere richiesta tramite patronati, Caf e professionisti abilitati o tramite Posta elettronica certificata.

"La certificazione unica - precisa l'Agenzia delle Entrate - va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023".