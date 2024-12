Da Bitcoin a Ripple, cosa aspettarsi dalle criptovalute nel 2025. Mercato maturato o solo una bolla?

Roma, 21 dicembre 2024 – Investire sulle criptovalute è una pratica che affascina molte persone, ma che richiede una grande comprensione del mercato e dell’attività sulla quale si impegnano i propri soldi. Il periodo a cavallo tra il 2024 e il 2025 è segnato da un grande fermento in questo settore, tutto grazie al rally del Bitcoin che è seguito all’elezione alla Casa Bianca degli Stati Uniti di Donald Trump. Il ritorno del Tycoon convince i pro-cripto, con il mercato che se ne avvantaggia e che guarda con ottimismo al 2025. Molto, in tal senso, dipenderà dal panorama normativo di riferimento e da quanto gli asset manager riusciranno a portare questa nicchia di investimenti verso il mainstream. Andrà, soprattutto, scongiurato il rischio di bolla delle criptovalute.

Le criptovalute nel 2025

Per comprendere quale potrà essere lo scenario delle criptovalute nel 2025 occorre partire dal passato sicuramente non troppo convincente. Tra il 2021 e il 2022 c’è stato il cosiddetto inverno delle criptovalute, una crisi che aveva portato il prezzo della principale valuta di riferimento, il Bitcoin, a una crollo nelle valutazioni: meno 75% in soli 12 mesi, sotto i 20mila dollari. Questo periodo sembra essere oggi completamente superato, con i BTC che si aggirano intorno ai 100mila dollari. La svolta decisiva è stata data, come detto, dal ritorno alla Casa Bianca di Trump.

Per John Plassard, senior investment specialist di Mirabaud Group, “l’ascesa senza precedenti del Bitcoin riflette una miscela di maggiore legittimità e di domanda crescente”. Tuttavia, visti gli storici alti e bassi, serve “cautela in quanto la traiettoria del prezzo è stata segnata da brusche correzioni dopo periodi di crescita esponenziale”. Per comprendere meglio quest’ultimo passaggio, si ricorda che le criptovalute sono contraddistinte da una grande volatilità, con i prezzi che hanno dimostrato negli anni di fluttuare in modo significativo in base al sentiment del mercato, la propensione al rischio, gli sviluppi tecnologici e le tendenze macroeconomiche e normative.

“Gli investitori - ha detto Dovile Silenskyte, direttore della ricerca sugli asset digitali di WisdomTree - dovrebbero affrontare l’investimento in Bitcoin con la consapevolezza che la volatilità è una caratteristica intrinseca. Ciò significa essere preparati a correzioni dei prezzi e a cali di valore potenzialmente sostanziali, indipendentemente dalle condizioni attuali di mercato”.

Le stime per il 2025

Molto delle prestazioni del mercato delle criptovalute nel 2025 dipenderà da fattori macroeconomici, dalla liquidità del mercato e dalle politiche normative dell’amministrazione Trump. Le stime di crescita nel 2025 per le principali criptovalute sono:

- Bitcoin, oggi stabile intorno ai 100mila dollari. Con un supporto normativo - promesso da Trump - potrebbe crescere ancora nel 2025 e diventare un vero e proprio bene rifugio. Le stime, alla fine del prossimo anno, prevedono un valore compreso tra 150mila e 240mila dollari;

- Ethereum, il cui valore nel 2025 risentirà molto degli aggiornamenti tecnologici e dalle condizioni macroeconomiche globali. Le stime più ottimistiche sul suo valore nel 2025 parlano di un possibile superamento del massimo storico di 4.800 dollari, anche se secondo l’opinione più diffusa potrebbe fermarsi a 4.500 dollari;

- Ripple e il suo token XRP potrebbero raggiungere nel 2025 un valore compreso tra un minimo di 3,77 dollari e un massimo di 6,02 dollari (media di 4,90 dollari).