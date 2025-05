Sperlari nomina Riccardo Viani nuovo amministratore delegato per guidare l'innovazione

Sperlari, la storica azienda italiana specializzata nella produzione di caramelle, torrone e mostarda, annuncia la nomina di Riccardo Viani a nuovo amministratore delegato. "La sua nomina rappresenta una scelta di continuità e visione" sottolinea una nota dell'azienda, "avrà il compito - prosegue - di rafforzarne la competitività e accompagnarne lo sviluppo in un mercato in costante evoluzione".

Viani è entrato in Sperlari nel 2008. Dal 2010 ricopre il ruolo di direttore vendite. "La tradizione è un patrimonio essenziale per Sperlari, che deve evolvere insieme all'innovazione. In un mercato in continuo cambiamento e caratterizzato da forti discontinuità, è fondamentale creare valore e restare connessi con il consumatore. Il nostro obiettivo sarà valorizzare ciò che ci rende unici, con una strategia coerente e aperta al futuro. Nei prossimi giorni inizieremo a dare forma concreta a questo percorso, con importanti novità" ha commentato Viani.

Fondata nel 1836 a Cremona da Enea Sperlari, dal 2017 è controllata dal gruppo tedesco Katjes. Nel suo portafoglio figurano marchi storici come Sperlari, Saila, Galatine, Dietorelle, Dietor, Paluani e Antica Erboristeria. Nel 2022 ha concluso l'acquisizione di Paluani, la storica azienda veronese che produce pandori e panettoni.