L'Asian Development Bank investe 10 miliardi per modernizzare i sistemi energetici asiatici

L'Asian development bank sta investendo nella modernizzazione e nella connessione dei sistemi energetici, con la disponibilità a impegnare fino a 10 miliardi di dollari per sostenere i lavori sulla rete elettrica nell'area asiatica e del Pacifico. Emerge dalla seconda giornata dell'assemblea della banca multilaterale che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano.

L'Adb, con sede a Manila e presieduta da giapponese Masato Kanda, ha inoltre ribadito il suo impegno a potenziare lo sviluppo del settore privato, con l'obiettivo di quadruplicare i finanziamenti al comparto, portandoli a 13 miliardi di dollari all'anno entro il 2030.

Oltre ai 40 miliardi annunciati ieri per lo sviluppo della filiera alimentare, l'Asian development bank, che attende oltre 5mila ospiti nella sua quattro giorni alla Fiera di Milano, sta intensificando gli investimenti "per costruire la resilienza rafforzando le infrastrutture, ripristinando e proteggendo gli ecosistemi e aiutando le comunità vulnerabili ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici".

L'Asian development bank è una delle principali banche multilaterali mondiali. Fondata nel 1966, Adb è di proprietà di 69 membri, principalmente banche centrali, 50 dei quali provenienti dalla regione asiatica e del Pacifico.