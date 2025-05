Borsa di Milano stabile: banche ed energia in difficoltà, spread Btp-Bund scende

La Borsa di Milano (+0,08%) galleggia, appesantita dalla debolezza delle banche e dell'energia. Lo spread tra Btp e Bund scende a 109 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,61%.

A Piazza Affari scivola Campari (-1,1%). Tra gli istituti di credito sono in calo Unicredit (-0,8%), in vista dei conti e delle decisioni sull'offerta per Banco Bpm (-0,6%). Vendite su Mps (+0,7%), impegnata con l'operazione su Mediobanca (+0,6%) e quest'ultima su Banca Generali (+1,4%). Positiva Generali (+0,9%). Fiacche Bper (-0,4%) e Popolare Sondrio (-0,3%). In controtendenza Intesa (+0,6%), alla vigilia dei risultati del primo trimestre.

Sul fronte dell'energia sono in flessione Eni (-0,7%), Saipem (-0,4%) e Tenaris (-0,2%), con il prezzo del petrolio in calo dopo la decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione. Nel listino principale si mette in mostra Amplifon (+1,4%), in attesa della trimestrale. Bene anche Moncler (+1,1%) e Cucinelli (+0,8%).