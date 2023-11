Conti record Ma slitta al 2024 l’ingresso in Ita

Volano ricavi e utile di Lufthansa nel terzo trimestre, ma l’ingresso del colosso tedesco in Ita Airways slitta all’inizio del 2024, con i contatti pre-notifica con la Commissione europea che proseguono. "Lufthansa sta cercando di ottenere l’approvazione della Commissione Europea per l’acquisizione concordata di una quota del 41% di Ita Airways per l’inizio del 2024", ha precisato la compagnia nella nota in cui ha comunicato i risultati del terzo trimestre, che si è chiuso a livello di gruppo con ricavi in rialzo dell’8% a 10,3 miliardi di euro, segnando il "miglior trimestre di sempre in termini di ricavi", un utile netto in crescita a 1,2 miliardi sullo stesso periodo dell’anno scorso (+47%) ed un Ebit rettificato pari a 1,5 miliardi (+31%). I passeggeri trasportati nel periodo luglio-settembre sono stati 38 milioni.