Come risparmiare sulle bollette della luce: le false credenze

Roma, 13 novembre 2024 – Riuscire a risparmiare sulle proprie bollette domestiche della luce è un passo fondamentale per garantire un equilibrio alla propria situazione finanziaria. Questo assunto è sempre vero, ma lo è ancora di più in un momento come quello che viviamo da qualche anno, quando cioè le tariffe energetiche hanno subito una brusca impennata con l’inflazione che è salita a cifre difficili da gestire per le famiglie. Per risparmiare sulla bolletta della luce esistono diversi metodi e consigli da seguire, alcuni veri altri completamente falsi. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di capire come è meglio comportarsi.

Come risparmiare sulla bolletta della luce

Il primo elemento da tenere in considerazione per ottenere un risparmio sulle bollette della luce è dato dalle false credenze che, ancora oggi, circolano sulle diverse fasce orarie di consumo dell’elettricità. Così come dimostrato da un’analisi condotta da Selectra, la differenza di tariffa monoraria e bioraria è andata progressivamente riducendosi nel corso degli ultimi anni, passando dal 9,4% del 2007 al 1,1% del 2024. I motivi sono da ricercare nell’avvento del fotovoltaico che, non consumando combustibile e sfruttando l’energia solare, va a sostituire nelle ore diurne le centrali alimentate a fonti fossili. Da quanto detto deriva che non vi è più una differenza sostanziale tra le diverse fasce di utilizzo dell’elettricità, il che vuol dire che la scelta di una tariffa monoraria o bioraria può non incidere più in maniera positiva sulla spesa della bolletta come avveniva invece nel recente passato. Sempre secondo Selectra, ben il 43,6% degli italiani non ha ben chiaro gli ultimi sviluppi della vicenda delle fasce, continuando a comportarsi come se il risparmio economico fosse ancora quello degli scorsi anni.

Più che alle fasce oraria, dunque, chi intende risparmiare sulla bolletta della luce deve, come prima cosa, aggiornarsi e godere di uno stato di conoscenza del mercato sempre aggiornato. Molto, in tale processo informativo, deve essere fatto dai fornitori. Ne è convinta Flavia Masci, Responsabile energia di Selectra Italia: “È fondamentale informare correttamente i consumatori, in modo da permettere loro di muoversi nel mercato energetico non più come spettatori ma come protagonisti".

Il fotovoltaico

“Il fallimento delle tariffe multiorarie – ha aggiunto Flavia Masci – è stato determinato dalla diffusione delle energie rinnovabili, che hanno appiattito il picco di prezzo registrato in passato durante le ore di punta”. Il fotovoltaico ha, dunque, un ruolo centrale nel mercato odierno dell’energia, andando di fatto a sostituire le onerose centrali alimentate da combustibili fossili nelle ore diurne della giornata. Le fonti rinnovabili, va precisato, hanno dei costi di produzione decisamente più ridotti, motivo per cui implementandone l’utilizzo si potrà ottenere un grande vantaggio economico in bolletta. A questo va aggiunto che, specie negli ultimi anni, il costo del gas è notevolmente aumentato, altra ragione questa che spinge verso un utilizzo maggiore e rafforzato del fotovoltaico.

Altri consigli per risparmiare sulle bollette della luce

Al fine di risparmiare sulla propria bolletta della luce, i consumatori possono seguire anche altri consigli pratici di facile attuazione nel quotidiano. Si tratta: