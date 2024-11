Scende la rata dei mutui

Roma, 13 novembre 2024 – Nello scorso mese di settembre i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 3,82%, in calo rispetto al 4,10% registrato ad agosto. Lo ha reso noto la Banca d’Italia nella pubblicazione statistica “Banche e moneta: serie nazionali – settembre 2024”.

“Ottima notizia! Dopo una preoccupante fase di rialzo, in agosto, è finalmente ripresa la discesa del Taeg. Evidentemente l'abbassamento dei tassi da parte della Bce, avvenuto il 12 settembre, ha prodotto gli effetti desiderati. Ora speriamo che l'inflazione scenda, così da consentire un ulteriore intervento della Bce”, ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il calo dei tassi di interesse significa un minor costo dei mutui per le famiglie, come ha spiegato lo stesso Dona: “"Considerando l'importo e la durata media di un mutuo, la riduzione dei tassi di settembre significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, scende, rispetto a un mese fa, di 20 euro al mese, pari a un risparmio su base annua di 240 euro”.