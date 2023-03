Come guadagnare soldi sui social. Da TikTok a OnlyFans: la professione dei creators

TikTok su smartphone

Roma, 23 febbraio 2023 - Twitch, OnlyFans, TikTok, e non solo: quando i social network diventano una professione. Qualcosa che, appena un decennio fa, poteva sembrare una chimera difficile da interpretare, e che oggi appare invece come un lavoro più che redditizio, con i ‘content creator' diventati dei professionisti. Ma cosa si intende per “creazione di contenuti” e chi sono i content creator? Come si guadagna sulle piattaforme digitali, dai contenuti per adulti di OF alle ‘live’ di videogiocatori seguitissimi su Twitch? Com'è possibile monetizzare la propria attività online e quali sono i rischi in cui si può incorrere? Shopping sui social: TikTok rilancia, Instagram lo chiude OnlyFans La piattaforma nata nel 2016 ed esplosa letteralmente durante la pandemia sta avendo un successo incredibile: oltre 85 milioni di utenti registrati, di cui un milione di creatori, secondo i dati pubblicati a fine 2022. Nel 2020 il social ha generato due miliardi di dollari di vendite (fonte Bloomberg), con il l ceo Tim Stokely che aveva sottolineato un’impennata da "200mila nuovi utenti ogni 24 ore e da settemila a ottomila nuovi creator ogni giorno”. Il funzionamento è semplice: chiunque può iscriversi come 'creator' o 'fan', appunto. I primi pubblicano e condividono...