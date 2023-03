Facebook e Instagram, la 'spunta blu' a pagamento: ecco quanto costerà

Facebook e Instagram

San Francisco, 19 febbraio 2023 - Niente dura per sempre, nemmeno per Facebook e Instagram. Meta, l'azienda proprietaria dei due social network che avrebbero sovuto rimanere gratis 'per sempre', è pronta a lanciare un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di 'verificare' la loro identità. Sarà quindi la cosiddetta spunta blu a diventare a pagamento. La decisione segue a stretto giro quella di Twitter: Mark Zuckerberg, insomma, si accoda a Elon Musk. Quanto costa la spunta blu È lo stesso amministratore delegato di Meta a dare l'annuncio sul suo profilo: per 11,99 dollari al mese - 14,99 se acquistato tramite l'app iOS - Meta Verified permetterà agli utenti di "autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all'assistenza" ha scritto Zuckerberg. Il debutto è previsto per questa settimana e i palcoscenici di prova saranno Australia e Nuova Zelanda. L'annuncio di Meta arriva dopo le difficoltà economiche che l'azienda della Silicon Valley si è trovata ad affrontare nell'ultimo periodo. A novembre avevano perso il posto 11 mila impiegati, il 13% del totale: il più grande licenziamento della storia della compagnia. Forse a Zuckerberg andrà meglio che a Musk che inizialmente...