TikTok, video a pagamento e tetto ai follower: le novità per i creator

TikTok

Più soldi a chi produce contenuti per invogliare celebrity e influencer a usare la piattaforma e aumentare di conseguenza le entrate pubblicitarie. È questa, in estrema sintesi, la strategia di TikTok per accrescere i ricavi e la popolarità del social network. Come svela The Information, infatti, sarebbe in fase di test una feature per creare contenuti premium con clip che richiedono un pagamento per essere viste dagli utenti. Non solo, TikTok starebbe pensando anche di aumentare la soglia di follower necessari per accedere al programma Creator Fund, destinato a chi produce contenuti sul social. L’attuale soglia di 10.000 seguaci, come riporta Engadget, potrebbe presto salire a 100.000, riducendo la platea di creator ma aumentando i loro guadagni.

La prima funzionalità alla quale sta lavorando TikTok per aumentare i guadagni dei suoi creator è quella di permettere la condivisione di clip a pagamento. L’idea sarebbe quella di richiedere la somma di 1 dollaro per accedere a dei contenuti premium, magari con anteprime o notizie e prodotti mostrati in esclusiva o prima del lancio ufficiale.

Nel futuro di TikTok potrebbero esserci importanti novità anche sul Creator Fund, il fondo di 200 milioni di dollari destinato ai creatori di contenuti che usano la piattaforma social. Secondo quanto svelato da Engadget, la nuova soglia per accedere al fondo potrebbe essere quella di 100.000 follower, un numero decisamente più elevato di quello attuale che si ferma a 10.000. Il nuovo Creator Fund potrebbe arrivare già a marzo con i mercati di Brasile e Francia che farebbero da test alla nuova formula.