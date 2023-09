Case, ecco quali sono le abitazioni più richieste dagli italiani nel 2023

Roma, 27 settembre 2023 – Dove vogliono vivere gli italiani? In un trilocale, ma cresce la richiesta per i bifocali nelle grandi città. È quanto emerge dal sondaggio del Gruppo Tecnocasa che fotografa l’andamento del mercato immobiliare del 2023, annus horribilis tra mutui inaccessibili e costi alle stelle. Ecco come cambiano i luoghi, le metrature, le abitudini e i desideri di chi cerca oggi una casa.

Tipi di abitazione più richiesti nel 2023

Leggendo il report, a dominare la classifica delle abitazioni più richieste dagli italiani nelle grandi città a luglio 2023 è il trilocale che raccoglie il 40% delle richieste. A seguire troviamo il bifocale con il 25,1% e il quadrilocale con il 22,7%. Il sondaggio evidenzia come la scelta preferita dagli italiani sia ancora il trilocale, ma è in forte crescita la richiesta del piccolo taglio. Al contrario, il trilocale appare in diminuzione rispetto alle taglie piccole, complice anche l’aumento dei prezzi degli immobili nelle grandi città.

Trilocali e quadrilocali in testa

Sebbene sia la più cara, è Milano la città in cui il trend del trilocale si conferma. Con il 47,5% si conferma infatti l’unica tra le grandi città dove gli investitori scelgono ancora questa tipologia di immobile. Qui il prezzo medio è di 4.219 euro al metro quadro per la tipologia usata mentre 5.036 per il nuovo. A seguire c’è Genova, dove il 44,4% degli acquirenti preferisce il quadrilocale. Qui il prezzo medio al metro quadro per la tipologia usata si aggira sui 1.114 euro e 1.510 per l’usato; e questo conferma come laddove il costo sia più contenuti gli italiani investano in soluzioni abitative più spaziose.

Cresce la richiesta di piccoli tagli

Nei capoluoghi di regione che non sono grandi città il trilocale si conferma come tipologia più ricercata con il 52,6%, seguito dal quadrilocale con il 21,5% e infine dal bilocale che raccoglie il 21,3%. Tra i capoluoghi di regione la percentuale di richieste di trilocali è più elevata a Catanzaro (63,0%) e a Venezia (65,7%). È in queste realtà, più piccole ma economicamente più accessibili, qui che si osserva la crescita della richiesta di piccoli tagli come monolocali e bilocali. Ma, come evidenzia il report, occhio anche ai cinque locali: nell’ultimo anno si è visto un aumento pari all’1% per gli immobili con cinque stanze, che passa così da 1,9% a 2,9%).