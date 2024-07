Casa in affitto? Non se sei un lavoratore autonomo

Milano, 30 Luglio 2024 – Trovare una casa in affitto per i lavoratori autonomi non è sempre semplice. Infatti, possono senz’altro avere delle entrate sufficienti per pagare un affitto, ma spesso sono considerati un rischio dai proprietari di immobili. Questo preconcetto deriva dall'assenza di un reddito fisso, dalla variabilità delle entrate mensili e dalla complessità della documentazione reddituale che presenta. Di conseguenza, molti proprietari preferiscono affittare casa a lavoratori dipendenti, che considerano più affidabili e sicuri, oppure scelgono di non affittare del tutto. Questa situazione rappresenta un ostacolo significativo per i lavoratori autonomi, costringendoli a fornire garanzie aggiuntive o, in alcuni casi, a rinunciare all'affitto.

Alessandro Marra CEO di Domeo

Quali sono le principali difficoltà

I proprietari di casa cercano principalmente due cose: la certezza del pagamento del canone e la continuità locativa. Di conseguenza, preferiscono affittare casa a persone che possono offrire garanzie e redditi stabili, tipicamente associati a un lavoro da dipendente. Per un proprietario, è complicato valutare le entrate di un lavoratore autonomo che provengono da diversi clienti e possono essere documentate tramite differenti Certificazioni Uniche. Queste entrate, spesso irregolari nel corso dell'anno o relative a periodi passati, rendono difficile ottenere un quadro chiaro della situazione finanziaria dell'inquilino, specialmente se l'attività è stata avviata da poco. Questa complessità può scoraggiare il proprietario, spingendolo a non affittare il proprio immobile a un lavoratore autonomo.

Come risolvere gli inconvenienti

Domeo e FlexTax insieme per trovare la soluzione. Domeo (https://www.domeo.it/), piattaforma online dedicata alla gestione delle locazioni a medio-lungo termine in Italia, rivolta a proprietari, inquilini e professionisti del settore immobiliare, offre supporto su tutti gli aspetti della locazione, inclusi la promozione della proprietà e la gestione dei pagamenti e delle manutenzioni, garantendo un processo di affitto facile e sicuro. In collaborazione con FlexTax (https://flextax.it/), servizio online per la gestione della contabilità delle Partite IVA, Domeo ha introdotto Protezione Affitti. Questa iniziativa è pensata per fornire vantaggi sia agli inquilini autonomi che ai proprietari preoccupati per la puntualità e la sicurezza dei pagamenti dell'affitto. Grazie a questa partnership, Domeo e Flextax semplificano il processo di affitto, offrendo una verifica dell'affidabilità degli inquilini in modo rapido e diretto, garantendo il regolare pagamento del canone al proprietario e gestendo efficacemente la creazione e registrazione dei contratti di locazione. Per usufruire del servizio, che mira a garantire fiducia e tranquillità a entrambe le parti coinvolte, è necessario completare una procedura di verifica veloce. Inoltre, Domeo offre una garanzia per il proprietario nel caso in cui l'affitto non venga pagato, coprendo il canone fino a 12 mesi per l'intera durata del contratto e sostenendo le spese legali in caso di necessità di sfratto. Questa collaborazione tra Domeo e Flextax mira a rendere il mercato dell'affitto più accessibile e sicuro per i lavoratori autonomi e i proprietari, eliminando le incertezze e le complicazioni associate alla gestione delle locazioni.

“La collaborazione con FlexTax ci permette di monitorare più attentamente i casi delle persone con Partita IVA. Questo consente a noi di Domeo di gestire in modo più efficace le singole situazioni finanziarie e di fornire soluzioni personalizzate che incontrano le loro esigenze specifiche”, commenta Alessandro Marra, CEO di Domeo. “Grazie al supporto della piattaforma online di Domeo, i lavoratori autonomi con Partita IVA possono affrontare il processo di affitto in modo più agevole, superando le numerose difficoltà incontrate fino ad oggi. Nello specifico, Protezione Affitti rappresenta un passo in avanti significativo nel rendere accessibile il mercato dell'affitto per i lavoratori autonomi. Grazie a questa soluzione, è possibile gestire la verifica dell'inquilino senza complicazioni e garantire un accesso più veloce e sicuro a soluzioni abitative adatte alle loro necessità”, dichiara Fabio Pennella, CEO di FlexTax.