Accordo Sace-Alexbank: 200 milioni per potenziare l'export italiano in Egitto

Offre "garanzie per 200 milioni di euro" finalizzate a "spingere l'export" italiano "in Egitto, paese prioritario per il Piano Mattei" l'accordo quadro tra Sace e Alexbank firmato ieri al Cairo alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. E' quanto sottolinea un comunicato congiunto del gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal ministero dell'Economia e della partecipata egiziana di Intesa Sanpaolo segnalato oggi al Cairo.

"La nuova soluzione si inserisce nell'ambito del Programma Push Strategy con cui Sace nel 2024 ha realizzando 3.200 incontri di matchmaking per inserire le aziende italiane nelle catene di fornitura globali", sottolinea la nota diffusa ieri.

Oltre a "incrementare l'export italiano", il "Framework Agreement" punta anche "a rafforzare il posizionamento delle imprese italiane in Africa", viene confermato. La garanzia di Sace coprirà finanziamenti erogati da Alexbank in favore di "buyers egiziani di dimensioni piccole e medie, attivi in settori focus, che hanno manifestato interesse ad aumentare il loro procurement dall'Italia".

"Si tratta di un passo in avanti nel modello innovativo della Push Strategy, che consente a Sace di ampliare il suo raggio d'azione - garantendo finanziamenti anche a realtà più piccole rispetto ai grandi buyer esteri che finora avevano avuto accesso allo strumento - con l'obiettivo di creare ancora più opportunità di export per le imprese italiane e sviluppare nuove connessioni in mercati Gate come l'Egitto", informa il comunicato.