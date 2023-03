Stop al caro gas, il piano contro le bollette folli: sconti a chi riduce i consumi

Chi meno consuma, meno paga. Potrebbe questo essere lo slogan del nuovo piano contro il caro-bollette che il ministero dell’Economia sta preparando in queste settimane. Obiettivo: approvare entro la fine di marzo un provvedimento che sostituirà, almeno in parte, il pacchetto di misure già previsto nell’ultima Finanziaria e che è costato alle casse dello Stato circa 21 miliardi di euro. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: "Sarà una riduzione di prezzo significativ Di che cosa si tratta? Il meccanismo è piuttosto articolato e deve ancora essere definito nei dettagli. La sostanza è che ci sarà una parte della bolletta che sarà sottoposta ad un "regime" protetto, con prezzi in linea con quelli ante-guerra in Ucraina e attestati sui livelli del 2020. E, una parte della bolletta che sarà libera di oscillare e seguire il trend del mercato. Le tariffe minime sarebbero applicate sui valori medi di consumo registrati nei due anni precedenti e, in ogni caso, fino al 75% del valore della bolletta di gas e luce. L’altro 25%, invece, sarebbe senza alcun vincolo. In questa maniera, si starebbe ragionando nel dicastero di Via Veneto, si potrebbero "sterilizzare" almeno i tre quarti degli aumenti in bolletta, incentivando anche il risparmio energetico....