Gas, Giorgetti: "Bollette in calo del 40% a inizio febbraio"

Calo delle bollette a inizio febbraio (Ansa)

Milano, 28 gennaio 2023 - "Le bollette in calo del 40% a inizio febbraio", ha affermato il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un evento elettorale della Lega a Milano. "Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio" i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Il ministro ha spiegato: "Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che ho definito 'politico' i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi".

Accordo Eni-Noc per estrazione gas

Fondamentale dal punto di vista di futuri rifornimenti di gas per l'Italia è l'accordo firmato proprio oggi a Tripoli dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e l'amministratore delegato della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, per avviare un progetto strategico volto ad aumentare la produzione di gas e rifornire il mercato interno libico e aumentare l'esportazione di volumi in Europa. L'accordo da 8 miliardi è stato firmato alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e del primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Al-Dbeibah.

Cgia: bollettte 2022 aumentate di 91,5 miliardi di euro

Intanto però l'Ufficio studi della Cgia denuncia: rispetto al 2021, l'anno scorso le famiglie e le imprese italiane hanno subito un aumento dei costi a causa dei rincari delle bollette di luce e gas stimato in 91,5 miliardi di euro. Ma sono state le imprese ad essere le più colpite. Infatti le prime hanno pagato 61,4 miliardi in più, mentre le famiglie sono state tartassate con 30 miliardi. Le spese per l'energia elettrica sono aumentate del 109,5%, provocando un extracosto pari a 58,9 miliardi, e quelle del metano sono cresciute del 126,4%, cioè 32,6 miliardi.

Coldiretti: calo bollette aiuta famiglie e imprese

Coldiretti saluta con favore il calo delle bollette del gas, che aiuta imprese e famiglie. Infatti "la spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'inverno. Coldiretti nella nota continua: "Il costo dell'energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno" secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea.