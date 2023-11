Cambia il bonus mamma, per le lavoratrici con 2 figli durerà di meno

Roma, 4 novembre 2024 – Cambia il Bonus mamma. Passa infatti da 3 a 1 anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto nella Legge di Bilancio.

Bonus mamma

Una errata corrige inviata ieri dal governo in Senato cambia, infatti, il comma 2 dell'articolo 37 della Manovra prevedendo che lo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli sia solo fino al 31 dicembre 2024 e non fino al 2026. Resta invece triennale quello previsto per le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio.

Cos'è il bonus mamma

Con il bonus, al via da gennaio 2024, le donne che lavorano e hanno due figli o più saranno esonerate dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ovvero l'Ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti – per i dipendenti del settore privato e il Fap per i dipendenti pubblici. Il contributo a carico della lavoratrice, che è di circa il 9,19%, sarà pagato dello Stato e quindi versato in busta paga insieme all'importo netto, andando ad aumentare lo stipendio mensile. A fronte del 33% circa dei contributi da versare, oltre un terzo è rappresentata dalla quota a carico del lavoratore che le mamme lavoratrici con più di due figli non vedranno decurtata dalla loro busta paga.

Bonus mamma 2024: come funziona

A chi spetta

L'esonero al 100% dei contributi durerà fino al compimento dei 10 anni di età del figlio più piccolo nel caso in cui la madre abbia due figli e fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo per le madri con tre o più figli. Non ci sarà da presentare alcuna domanda, il bonus mamme 2024 sarà automatico.