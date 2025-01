Non solo Btp più, rendimenti e richieste record per i titoli di Stato italiani

Roma, 18 gennaio 2025 – Rendimenti oltre il 4% che non hanno paragoni sul fronte del debito pubblico europeo fanno schizzare alle stelle la domanda di Btp, tanto che di fronte ad una emissione di 18 miliardi vi sono state richieste per 270 miliardi.

Volano le richieste di Btp, a gennaio collocati titoli per 18 miliardi euro a fronte di 270 miliardi di domanda

Un successo, quello di ieri, per il Tesoro visto che le due emissioni del Btp decennale e del Btp Green a 20 anni si sono concluse con richieste complessive per 270 miliardi di euro a fronte di una emissione effettiva che ha raggiunto il totale di 18 miliardi.

Ma andiamo con ordine, partendo dal nuovo Btp a 10 anni con scadenza 1 agosto 2035 che è stato emesso per un importo di 13 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi di euro. Il bond è stato collocato al prezzo di 99,577 che corrisponde a un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,733% pagato in due cedole semestrali.

Il Btp Green a 20 anni, invece, destinato in prevalenza al finanziamento di progetti di efficientamento energetico e per investimenti nel settore dei trasporti, ha scadenza 30 aprile 2046 e l’importo collocato è stato pari 5 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha superato i 130 miliardi. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,465 che corrisponde a un rendimento lordo all’emissione del 4,181%.

I titoli sono andati in asta lunedì 13 gennaio 2025. La data di regolamento per entrambi i BTp era fissata per mercoledì 15 gennaio 2025. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnp Paribas, Citibank Europe, Crédit Agricole Investment Banking, NatWest Markets, UniCredit e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

E c’è grande attesa anche per l’emissione di Btp più che saranno collocati nel mese di febbraio e che sono riservati a piccoli risparmiatori. Una soluzione di investimento resa ancor più appetibile per le famiglie dalla decisione del governo di escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’Isee (fino a un ammontare di 50mila euro).