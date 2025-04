Intesa Sanpaolo: il messaggio di Papa Francesco sull'economia inclusiva

Intesa Sanpaolo, nella nota che esprime il dolore dell'intero Gruppo per la morte del Papa, ricorda oggi le riflessioni di Francesco sull'economia e sulla finanza, quando invitava ad elaborarne 'nuove forme orientate al bene comune e rispettose della dignità umana'. Riflessioni che erano contenute nella lettera che Bergoglio ha inviato il 24 ottobre del 2023 al ceo Carlo Messina in occasione dell'iniziativa 'Nessuno incluso - Crescere insieme in un Paese più equo' attraverso cui la banca ha destinato 1,5 miliardi di euro a iniziative e progetti per la riduzione delle disuguaglianze entro il 2027 per contribuire al bene della collettività.

'Caro fratello - scriveva il Papa a Messina - auspico che le vostre discussioni contribuiscano concretamente a disegnare un modello di sviluppo in grado di generare soluzioni nuove, più inclusive e sostenibili a sostegno dell'economia reale, aiutando gli individui e le comunità a realizzare le loro aspirazioni più profonde e il bene comune universale. Vi conosco e so che il mio desiderio non cadrà nel vuoto'.

Francesco esortava la banca a proseguire nei suoi obiettivi 'per rafforzare il processo di inclusione economico-sociale rivolto con particolare attenzione ai più fragili ed in primis ai migranti, a realizzare progetti di 'demografia per la sostenibilità' che devono trovare protagonisti giovani ed anziani, e porsi come antidoto alla cultura dello scarto. Vi invito a rimanere saldi nelle ragioni e motivazioni originarie dell'arte del credito e della finanza - aggiungeva - che hanno come fondamento la fiducia e l'uso del denaro come linfa vitale del sistema economico, perché tutti possano avere possibilità di riuscita'.

Bergoglio sottolineava come tutte le relazioni, comprese quelle finanziarie, 'possono essere costruite solo attraverso lo sviluppo di una 'cultura dell'incontro' in cui ogni voce possa essere ascoltata e tutti possano prosperare, trovando punti di contatto, costruendo ponti e immaginando progetti inclusivi a lungo termine. Con l'obiettivo di costruire la pace in 'una società inclusiva dal destino condiviso'.