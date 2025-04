Giornata mondiale della Terra 2023: uniti per triplicare l'energia rinnovabile entro il 2030

Si celebra oggi la 55/a edizione della Giornata mondiale della Terra, una ricorrenza che chiama tutti a impegnarsi per la salvaguardia del Pianeta e che quest'anno ha come tema "Il nostro potere, il nostro pianeta", invitando tutti a unirsi attorno alle energie rinnovabili per triplicare l'elettricità pulita entro il 2030.

La Giornata mondiale della Terra è la più grande manifestazione ambientale, nata nel 1970 per volere del senatore statunitense Gaylord Nelson e promossa ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 193 paesi del mondo per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali. Le Nazioni Unite celebrano l'Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Il movimento 'Earthday.org' spiega che "la rapida diffusione delle energie rinnovabili combatterà il cambiamento climatico, preserverà la biodiversità, proteggerà gli ecosistemi ed eliminerà la nostra dipendenza dai combustibili fossili". Bisogna triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030 per sfruttare appieno il potenziale delle abbondanti risorse del nostro pianeta: energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica e delle maree, si legge sul sito del movimento. Fornire alle comunità globali energia rinnovabile, pulita e accessibile, aiuterà a stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro, incoraggiando l'equità e migliorando la salute di miliardi di persone.