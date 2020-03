Milano, 19 marzo 2020 - Torna il nervosismo sui listini europei. Borsa italiana oggi apre in positivo in scia alle misure straordinarie varate nella notte dalla Bce contro l'emergenza Coronavirus. Poi il Ftse Mib lima i guadagni e quindi poco dopo le 13 viaggia intorno a +0,7%. A Piazza Affari volano Poste e A2a che arrivano a far segnare guadagni in doppia cifra. Il bazooka da 750 miliardi messo in campo dalla Bce inizialmente dà fiato anche alle Borse europee, che dopo un avvio spumeggiante riducono però il rialzo e girano in negativo intorno alle 13. L'indice stoxx 600 cede lo 0,8%. In calo Londra (-2%), Parigi e Francoforte (-1,1%), piatta Madrid (-0,02%).

Spread Btp/Bund

Crolla fin sotto la soglia dei 200 punti base lo spread tra BTp e Bund, dopo un avvio in rialzo a 284 punti base, trascinato al ribasso dal lancio del nuovo Qe della Bce per 750 miliardi. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e quello tedesco intorno alle 13 resta sotto i 200 punti, in forte calo rispetto alla chiusura di ieri a 271 punti base.

Il mercato dei cambi

Sul mercato dei cambi euro/dollaro poco mosso a 1,0852 da 1,0832 ieri alla chiusura dei mercati europei. La moneta unica si rafforza contro lo yen a 118,39 (117,78) e soprattutto nei confronti della sterlina, a 0,9452 da 0,9219. La divisa britannica è in netto calo anche nei confronti del dollaro, a 1,1487 da 1,1634, mentre il biglietto verde guadagna terreno sullo yen e si attesta a 109,05 (108,05). La sterlina aggiorna così i minimi dal 1985 nei confronti del dollaro.

Petrolio

Rimbalza dai minimi da 18 anni il petrolio: il Wti è in rialzo del 13% a 23,6 dollari al barile e il Brent a 26,5 dollari.

Michel: bene Bce

"L'Europa sta perseguendo una risposta economica forte alla crisi del Coronavirus. Nessuno sforzo sarà risparmiato per contenere il Covid-19 e proteggere le nostre economie da ulteriori danni", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter salutando positivamente il nuovo programma di acquisto titoli PEEP della Bce.