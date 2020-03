Roma, 19 marzo 2020 - Dopo il record di decessi da Covid-19 di ieri (475), l'Italia si prepara a un nuovo giro di vite per arginare la pandemia da coronavirus. A chiedere a gran voce misure più rigide è la Lombardia, che solo nella giornata di ieri ha contato 319 morti. Molti si concentrano nelle province di Brescia e Bergamo: proprio da qui arrivano le immagini strazianti dei carri dell'esercito che portano le bare fuori regione per la cremazione. Immagini che danno l'idea dell'entità della tragedia.

Il premier Conte dalle pagine del Corriere della Sera ha già annunciato che il 3 aprile non ci sarà alcun allentamento delle misure: lo stop alla scuola sarà prorogato, conferma il ministro Azzolian, così come la limitazione agli spostamenti. Si tratta di capire se ci sarà un ulteriore stretta. Ieri il ministro dello Sport Spadafora ha fatto sapere di stare valutando una blocco totale delle attività all'aperto. In questo senso si è già mossa l'Emilia Romagna, che con un'ordinanza ieri sera ha vietato il jogging che non sia svolto nelle immediate vicinanze del domicilio. Ci si attendono serrate restrizioni anche per supermercati, bar nelle stazioni di servizio cittadine e uffici, per evitare ad esempio le scene viste nella metropolitana di Milano affollata di cittadini.

Serrati i controlli delle forze dell'ordine che solo ieri hanno denunciato oltre 8200 persone per violazione del decreto dell'8 marzo che limita gli spostamenti. Le denunce sono più di 53mila in 8 giorni.

Fontana: chiedo a Conte stop trasporti e lavoro.

Mentre l'Aifa denuncia la carenza di farmaci negli ospedali, il governatore lombardo Fontana lancia un appello: servono nuovi medici e infermieri, perché il personale sanitario non ce la fa più: "Stanno cedendo fisicamente e sono pochi". Stanno finendo, si continua a ripeterlo, anche i nuovi letti di rianimazione. Secondo il presidente, i 25 miliardi previsti nel Cura Italia sono "pannicelli caldi", aiutano ma non risolvono. A Conte, con cui oggi avrà un colloquuio, Fontana chiederà "che si prendano i provvedimenti che sono stati suggeriti" con stop di attività produttive e trasporto pubblico.

Morti altri 3 medici, 10 in tutto

In attesa del bollettino delle 18 della Protezione civile, alla spicciolata arrivano le notizie dei nuovi contagi e decessi dalle varie regioni. Sempre dalla Lombardia è giunta la comunicazione che sono morti altri tre medici a causa del Covid-19. Si tratta di Luigi Ablondi, ex direttore generale dell'Ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo. Sale così a 10 il computo dei camici bianchi deceduti in tutta italia.

Valle d'Aosta: 209 i casi positivi, 1.854 le persone in "isolamento domiciliare precauzionale". Il numero di decessi ha subito un'impennata: dai tre di ieri si è passati a sette.