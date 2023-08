Bonus libri 2023/2024: a chi spetta e come richiederlo a Regione o Comune

Roma, 10 agosto 2023 - È tempo di bonus libri. Manca poco più di un mese all’inizio delle scuole e per le famiglie italiane è giunto il momento di acquistare il materiale scolastico per l’anno nuovo. In alcune regioni il bando per ottenere un aiuto economico per acquistare libri e strumenti didattici è già scaduto; ma in altre è appena stato pubblicato il termine entro cui è possibile fare domanda. Ecco come funzionano i bonus libri, a chi spetta e come fare domanda nelle varie regioni.

Buoni libro: cosa sono e come funzionano

I buoni libro sono un contributo economico per famiglie in difficoltà che hanno i figli studenti. La richiesta dei buoni funziona in base all’ISEE familiare e alle normative adottate dalla Regione o dal Comune di appartenenza. Scopo del bonus è consentire a tutti gli studenti di accedere ai libri scolastici e altri materiali didattici in modo gratuito o quasi.

A chi spetta

Il bonus libri è riservato a studenti di scuole medie e superiori il cui nucleo familiare presenta un indicatore ISEE entro una certa soglia, stabilita dal Comune o Regione di appartenenza che eroga il contributo. In particolare, possono richiedere il buono libri per:

Scuole secondarie di primo o secondo grado, cioè le scuole medie o superiori

Scuole pubbliche, paritarie o iscritte nell’Albo regionale delle scuole non paritarie

Scuole formative che sono accreditate dalla Regione che erogano percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale.

Come e quando richiederlo

Per richiedere il bonus è necessario presentare domanda online sul sito del Comune o della Regione di appartenenza dimostrando, previa documentazione, che i figli frequentano le scuole medie o superiori. Inoltre bisogna allegare alla richiesta anche il proprio indicatore ISEE. Ogni Regione che eroga il bonus libri stabilisce una scadenza oltre la quale non è più possibile inoltrare la domanda. Pertanto, per conoscere entro quando presentare la domanda è necessario consultare il bando comunale o regionale che lo eroga. Alcuni bandi come Dote scuola Lombardia 2023/2024 o il Voucher scuola 2023/2024 del Piemonte sono già scaduti, pertanto non è più possibile presentare domanda. Di seguito alcuni bonus libri che si possono ancora richiedere.

Bonus libri Roma e Lazio 2023/2024

A partire dal 21 agosto 2023 e fino al 15 ottobre 2023 sarà online il bando di partecipazione tramite il quale le famiglie potranno presentare la propria richiesta. Questo intervento mira a sostenere le famiglie che più ne hanno bisogno assicurando a ogni studente l'accesso ai materiali didattici fondamentali per un apprendimento di qualità. I buoni potranno essere spesi nelle librerie convenzionate con Roma Capitale e riguardano, oltre ai libri di testo cartacei o digitali, anche l'acquisto di dizionari e libri di narrativa, sussidi digitali, notebook, tablet, software, usb e stampanti. Il bonus riguarda anche tutti gli altri comuni della Regione Lazio, ognuno dei quali provvede alla pubblicazione del bando. Possono accedervi studenti con residenza nel Lazio, con ISEE familiare non superiore a 15.493,71 euro e che frequentino scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali e paritari.

Bonus libri Campania 2023/2024

Possono accedere al beneficio gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nella città di Napoli e negli altri comuni della Regione Campania il cui nucleo familiare abbia una ISEE pari o inferiore a 13.300 euro. Dal 4 agosto e fino alle 14 del 18 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda sul sito del proprio Comune per accedere al riconoscimento di un contributo, sotto forma di cedola libraria in formato elettronico, per l'acquisto dei libri di testo.

Bonus libri Emilia Romagna 2023/2024

Il bando dell’Emilia Romagna si rivolge a iscritti a scuole secondarie di primo e di secondo grado fino a 24 anni, residenti in uno dei comuni dell’Emilia Romagna e che fanno parte di un nucleo familiare con Isee fino a 15.748,78 euro. In particolare, il bonus si divide in due fasce. Una prioritaria, dove l’indicatore ISEE è compreso tra 0 e 10.632,94 euro; a seguire la fascia secondaria per redditi tra 10.632,95 e 15.748,78 euro. Per fare richiesta è necessario compilare domanda telematica sulla piattaforma Ergo Scuola dal 5 settembre al 26 ottobre 2023.

Bonus libri Toscana 2023/2024

La Regione Toscana eroga anche quest’anno il Pacchetto scuola rivolto a studentesse e studenti appartenenti a famiglie a basso reddito con ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Tutti gli interessati devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per fare domanda entro il 22 settembre 2023.