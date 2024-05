Vivaticket e Mashfrog lanciano Ticket Wallet, il mercato sportivo diventa sempre più digitale: cosa cambia per i tifosi

Roma, 18 maggio 2024 – Vivaticket e Mashfog Group annunciano la loro partnership e lanciano Ticket Wallet, la soluzione completamente personalizzabile che consente alle società sportive di gestire gli accessi allo stadio in modalità fully digital. Una vera e propria rivoluzione in ambito sportivo, che permetterà a tutti i tifosi di avere sempre il proprio biglietto a portata di clic.

Entertainment e tecnologia si uniscono per digitalizzare il settore del ticketing. Da un lato c’è Vivaticket, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software integrate di biglietteria per i settori del tempo libero e dell'intrattenimento, dello sport, della cultura e delle fiere, con in portafoglio oltre l’80% delle squadre di calcio, basket e volley delle principali leghe italiane; dall’altro c’è Mashfrog Group, rete internazionale di aziende del business digitale con oltre 10 anni di esperienza e presenza operativa in sette Paesi, che offre l’intero ecosistema di soluzioni necessarie alla trasformazione digitale a Pmi, imprese e aziende multinazionali, oltre che a pubbliche amministrazioni, enti e società di servizio. Queste due realtà hanno scelto di stringere una partnership per promuovere nuove opportunità di digitalizzazione del mercato sportivo.

Ticket Wallet nasce infatti da un lavoro congiunto e rappresenta un passo fondamentale per l’innovazione del mercato sportivo e del tempo libero. Grazie all’integrazione con Vivaticket e la tecnologia Sso, è ad esempio possibile entrare allo stadio semplicemente presentando il QR Code dal proprio dispositivo, ma non solo. I tifosi hanno anche accesso a una serie di servizi esclusivi, quali contenuti dedicati, gamification, notifiche push, sconti e molto altro. I vantaggi di questa applicazione sono notevoli: una maggiore sicurezza nella gestione dei titoli di accesso, la grande affidabilità di una tecnologia che funziona anche in condizioni di congestione o blackout della rete, e soprattutto una user experience divertente e coinvolgente. Dal canto loro anche i club possono instaurare un rapporto continuativo con i propri tifosi, fidelizzandoli e migliorando notevolmente la comunicazione con loro.

Le prime esperienze di utilizzo di Ticket Wallet hanno portato risultati molto interessanti: oltre 10.000 download in pochi giorni dimostrano come questa soluzione abbia a tutti gli effetti colmato un vuoto nel mercato, rispondendo in modo efficace alle esigenze dei tifosi e fornendo loro un modo più semplice e efficace per gestire la loro partecipazione agli eventi sportivi. La partnership tra Vivaticket e Mashfrog si conferma essere quindi solo l’inizio di un percorso destinato a continuare ed evolvere nel tempo.

"Siamo convinti che questo rappresenti un passo fondamentale per l’evoluzione del mercato sportivo. La direzione che ha preso il mondo dell’entertainment da qualche anno a questa parte è quella di garantire una experience completa e totalizzante ai propri fan. Il tifoso ricerca sempre più un rapporto one-to-one con la propria squadra del cuore e solo uno strumento che consenta un altissimo livello di personalizzazione dei contenuti può garantire la soddisfazione di questo desiderio, consentendo in questo modo ai club di cogliere moltissime nuove opportunità ancora “bloccate” dallo scarso livello di digitalizzazione di questo settore”, ha dichiarato Silvano Taiani, Ceo di Vivaticket.

"La partnership con Vivaticket rappresenta un passo cruciale nella nostra missione di portare innovazione anche nel ticketing. Siamo entusiasti di poter mettere l’alta qualità delle nostre soluzioni tecnologiche anche al servizio del settore entertainment”, ha dichiarato Edoardo Narduzzi, Ceo di Mashfrog Group. Aggiunge Antonio Grillo, Global Data Solutions, Cyber Fusion and Products BU Director di Mashfrog Group: “Ticket Wallet è una soluzione senza precedenti in ambito sportivo. Si adatta perfettamente alle esigenze dei club sportivi, garantendo una completa personalizzazione e una gestione del rapporto con i tifosi coinvolgente e funzionale in base alle proprie esigenze”.